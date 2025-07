Condenan a cadena perpetua a James Craig, el dentista de Colorado que asesinó a su esposa con batidos envenenados

James Craig, un dentista de Colorado, fue condenado a cadena perpetua por el asesinato premeditado de su esposa Angela en marzo de 2023. Craig envenenó a Angela con cianuro y otras sustancias tóxicas, intentando hacer pasar su muerte como un suicidio. Durante el juicio, la fiscalía presentó pruebas contundentes, como búsquedas en internet sobre venenos y cartas desde prisión para planear un homicidio por encargo. Las hijas del matrimonio testificaron contra su padre, revelando su intento de manipular la percepción de la muerte de Angela. La defensa argumentó sobre un matrimonio roto, sugiriendo un posible suicidio, pero no logró convencer al jurado. La jueza describió el impacto devastador del crimen, dejando a seis hijos sin madre y una familia destrozada.

James Craig se secó las lágrimas mientras el fiscal hablaba de traición. Mientras su hija mayor decía que el mundo ya no volvería a brillar sin su madre. Mientras repetía que su padre, el hombre al que había admirado toda su vida, sería desde ese día “el villano” en su historia. Mientras la jueza lo condenaba a cadena perpetua por asesinato, sin posibilidad de libertad condicional.

Craig, dentista de Colorado, de 47 años, fue declarado culpable de haber matado a su esposa, Angela, en marzo de 2023. Le envenenó los batidos de proteína con cianuro. Le inyectó sustancias tóxicas. Le mintió, la engañó y, cuando ella comenzó a enfermarse, trató de convencer a todos de que quería quitarse la vida.

La jueza Shay Whitaker fue clara al dictar la condena: "Craig dejó tras de sí un camino de destrucción tan amplio como un tornado". Seis hijos sin madre. Una familia hecha pedazos. Lo más grave de lo que se le acusa, dijo la fiscalía, es de haberle arrebatado a Angela a quienes más la querían.

Angela tenía 43 años. Fue internada tres veces en solo diez días con síntomas persistentes: fuertes dolores de cabeza, mareos, vómitos. El informe de autopsia confirmó lo que ya se sospechaba: tenía concentraciones letales de cianuro y tetrahidrozolina —un ingrediente presente en los colirios— en su organismo. También se detectaron rastros de arsénico, otra "condición significativa" relacionada con su fallecimiento.

Craig se declaró inocente. Fue acusado de homicidio premeditado, intento de homicidio, manipulación de pruebas físicas e intento de perjurio.

La fiscalía reconstruyó el caso con precisión quirúrgica. Mostró que Craig compró veneno por internet. Que buscó en Google frases como "los cinco venenos más indetectables". Que vació cápsulas para rellenarlas con cianuro. Que escribió cartas desde prisión para organizar un homicidio por encargo contra los investigadores del caso. Y que incluso intentó fabricar un video falso de su esposa, para simular que ella planeaba su propia muerte.

Angela no sabía. Desde la clínica, le escribió a su esposo: "Me siento drogada". A lo que él le respondió con frialdad: "Solo para que conste, no te drogué".

Este martes, durante la audiencia final, tres de los hijos de Craig estuvieron presentes. Se sentaron del lado de la fiscalía. Él, visiblemente emocionado, se secó las lágrimas una y otra vez mientras escuchaba los alegatos finales.

La hija mayor habló ante el tribunal. Entre lágrimas, dijo: "La vida, y el mundo, verdaderamente nunca serán los mismos sin mi mamá. Nunca volverá a ser tan brillante como lo era cuando ella estaba con nosotros".

También se refirio a su padre: "Se suponía que podía confiar en mi papá. Él debía ser mi héroe. Y en cambio, será para siempre un villano en mi historia".

El testimonio de sus hijas fue clave. Una declaró que su padre le pidió ayuda para hacer pasar a su madre por suicida. Otra relató que él no quería que se le hiciera una autopsia. Aseguró también que, si bien Angela tenía sus dificultades —como cualquier persona—, jamás se habría quitado la vida."Estábamos haciendo planes", dijo la joven de 21 años.

El fiscal Michael Mauro lo dijo sin rodeos: "Angela Craig era inocente. La única persona que dice lo contrario es el hombre que la mató".

La defensa, por su parte, intentó instalar dudas. Habló de un matrimonio roto, de engaños, de una mujer deprimida. La abogada Lisa Moses reconoció que Craig había sido "completamente deshonesto" respecto a sus infidelidades, pero sostuvo que eso no es prueba de asesinato. Citó entradas antiguas del diario de Angela para plantear la posibilidad de un suicidio, y cuestionó el trabajo de los investigadores.

"Este caso trata, en realidad, de personas rotas, un matrimonio roto, percepciones rotas e investigación deficiente", dijo Moses.