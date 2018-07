Caucus, delegados, primarias...las claves para entender la carrera a la Casa Blanca

Aunque llevamos meses hablando de los distintos candidatos a optar a la Casa Blanca por republicanos y demócratas, lo cierto es que es ahora cuando se produce el pistoletazo de salida oficial de la carrera para elegir al sucesor de Barack Obama. Con los 'caucus' de Iowa arranca el complicado proceso de elecciones primarias en el que los dos grandes partidos que se han ido alternando en el poder desde hace décadas elegirán a su representante en las elecciones del ocho de noviembre. A continuación repasamos cinco claves para entender el proceso de elección de los candidatos a la Casa Blanca en Estados Unidos:



CAUCUS Hasta principios del siglo pasado, este era el método por el que los partidos elegían a sus candidatos, pero hoy en día son ya pocos los que se celebran. Los caucus son en realidad reuniones de personas que forman parte del partido o muy implicadas que se reúnen determinado día para ver a qué candidato van a respaldar. Los caucus se diferencian de las primarias en que quienes participan suelen ser personas mucho más politizadas y en que son los propios partidos en el estado los que deciden la fecha y los que corren con los gastos de la celebración.

PRIMARIAS Es el método empleado en la mayoría de los estados y surge a principios del siglo XXI con el objetivo de dar más poder a los ciudadanos en la elección de los candidatos a la Casa Blanca. En las primarias, los electores acuden a votar como en las elecciones al Congreso o presidenciales, pero lo hacen por un candidato de un determinado partido. Este año, el proceso arranca con el caucus de Iowa el 1 de febrero y las primeras primarias, como ya es tradición, se celebrarán el 9 de febrero en New Hampshire. Existen tres tipos de primarias:

- Abiertas. En ellas pueden participar los votantes de cualquier partido, es decir, que podría votar un votante republicano en las primarias demócratas, así como los independientes. No obstante, solo se puede votar en una de las primarias y no en ambas. Normalmente, en aquellos estados donde hay primarias abiertas los votantes no tienen que poner su afiliación al registrarse.

- Cerradas. Solo pueden participar los votantes registrados de cada partido, lo que significa que a la hora de registrarse hay que hacerlo por una determinada formación. Esta es la opción preferida por los partidos, ya que evita que se pueda participar en las primarias rivales con el fin de influir en el resultado o hacer que se elija a un candidato más débil.

- Semicerradas. En ellas pueden participar tanto los votantes registrados del partido en cuestión como los independientes. En estos casos, es posible el optar por registrarse como independientes. En estos casos, es posible el optar por registrarse como independiente y no como demócrata o republicano porque de ese modo se podría participar en las primarias del otro partido.



DELEGADOS Al votar en las primarias, los estadounidenses no lo hacen directamente por un candidato, sino por un delegado que se ha comprometido a votar por dicho candidato. Las normas para la elección de los delegados las determina el partido a nivel estatal, por lo que difieren de unos estados a otros. En general, se trata de activistas del partido, cargos públicos del mismo a nivel local o personas de la confianza del candidato en cuestión.

Así en el caso de los estados que celebren las primarias entre el 1 y el 14 de marzo, la concesión de los delegados deberá de hacerse de forma proporcional, si bien en la mayoría de ellos se fijará un porcentaje mínimo que los candidatos deben superar para entrar en el reparto. Además, cabe la posibilidad de estipular que si un candidato gana más del 50 por ciento de los votos se quede con todos los delegados del estado. A partir del 14 de marzo, se autoriza el método de 'winner-take-all', una fórmula que suele ayudar a despejar más rápidamente el camino para conocer al que será el candidato del partido.

Para complicar aún más este panorama, en el caso del Partido Demócrata existen los superdelegados, normalmente cargos del partido o miembros del Congreso que representan el 20 por ciento del total del delegados y que no están comprometidos con ninguno de los candidatos de antemano. Esta figura se incluyó a partir de 1984, aparentemente en un intento de que el aparato del partido tuviera más voz en la elección. Mientras, en el caso del Partido Republicano, además de los delegados elegidos en las primarias, cuentan con otros diez más a los que se suma un 'bonus' en función de cómo quedó el partido en dicho estado en anteriores elecciones.

CALENDARIO El proceso arranca el 1 de febrero con los caucus de Iowa que celebran ambos partidos, tras lo cual la siguiente cita serán las primarias en New Hampshire el 9 de febrero. Los dos estados siguientes serán Nevada y Carolina del Sur, si bien en el caso del primero los caucus de los dos partidos se celebran en fecha diferentes (20, republicanos, y 23, demócratas), mientras que las primarias en el segundo también serán por separado (20, republicanos, y 27, demócratas).

Una de las fechas claves en el proceso será el 1 de marzo, el conocido como 'supermartes', ya que en total se celebran primarias o caucus en 15 estados y territorios. Entre los grandes estados que votan esa fecha figuran Georgia, Massachussets, Minnesota, Texas y Virginia. Otra de las fechas clave será el 15 de marzo, también martes, ya que ese día se vota en Florida así como en otros estados grandes como Illinois, Carolina del Norte y Ohio.



A partir de ahí el calendario está jalonado de primarias y caucus, hasta el 14 de junio, cuando los demócratas votan en las primarias en el Distrito de Columbia. California, el estado con más delegados en ambos partidos votará en esta ocasión el 7 de junio, al igual en Nueva Jersey.



CONVENCIÓN Cada uno de los partidos realiza una convención en la que reúne a todos los delegados y en la que se formaliza la designación del candidato a la Presidencia y a la Vicepresidencia. Por regla general, para esa fecha ya se sabe quién es el elegido, en base a los delegados que ha reunido durante el proceso. Si en la primera votación no hay un candidato elegido, entonces se celebrarán cuantas votaciones sean necesarias y a partir de la segunda los delegados no estarán obligados.