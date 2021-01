Twitter bloquea el discurso de Trump en el que habla de fraude electoral mientras asaltan el Capitolio

Twitter ha bloqueado el mensaje que comparte la declaración de Donald Trump sobre el asalto al Capitolio y no se puede responder, ni citar en la plataforma, ni compartir o dar 'me gusta'. La razón: las afirmaciones sobre el robo electoral que hace el todavía presidente no son ciertas y compartir el mensaje puede incitar a la violencia, como ya se está viendo.