Cameron califica la muerte de un hombre en Londres como acto "terrorista"

El primer ministro británico, David Cameron, se ha referido al ataque contra un soldado británico ocurrido en Londres como un "acto bárbaro" y de "naturaleza manifiestamente terrorista".



"El de hoy ha sido un acto bárbaro, un ataque espantoso" y "un incidente de naturaleza manifiestamente terrorista", ha dicho Cameron en París, tras reunirse con el presidente de Francia, François Hollande.

En su página de Twitter, Cameron ha dicho que, en contra de lo previsto, regresará al Reino Unido tras reunirse en París con el presidente francés, François Hollande.

"He sido informado por la ministra de Interior (Theresa May) sobre el ataque de Woolwich y regresaré tras reunirme con Hollande", ha apuntado el primer ministro conservador.

Aunque los detalles son aún confusos, al parecer un soldado ha fallecido en Londres al ser atacado por dos hombres con arma blanca que gritaban "Alá", un incidente que las autoridades británicas no excluyen que tenga una motivación terrorista.

Según los medios británicos, el ataque ha sido respondido con disparos por la policía y los dos hombres estarían heridos.



Un vídeo emitido por la cadena británica ITV, grabado al parecer en el lugar donde se ha producido el ataque, muestra a un hombre con las manos ensangrentadas, con un machete y un cuchillo en la mano, y que se dirige a la cámara.

"Lo siento por las mujeres que han tenido que ver esto, pero en nuestra tierra las mujeres tienen que ver lo mismo. Vosotros nunca estaréis a salvo. Quitad a vuestro Gobierno, no le importáis", dice el hombre.

El individuo, de raza negra, grita: "Juramos por Alá todopoderoso que nunca dejaremos de combatiros. La única razón por la que hemos hecho esto es porque hay musulmanes muriendo cada día. Este soldado británico es el ojo por ojo y el diente por diente".