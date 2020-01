Boris Johnson ha asegurado en una entrevista en la 'BBC' que el veganismo "es un crimen contra los amantes del queso".

El primer ministro británico, preguntado por los rumores que afirmaban que iba a hacerse vegano durante un mes para perder peso, ha expresado que no lo hará. "Lo he pensado, pero requiere demasiada concentración", ha señalado.

Johnson ha apuntado que "se quita el sombrero" ante las personas que pueden seguir una dieta basada en vegetales. "Quiero decir, no puedes comer queso si eres vegano, ¿no?", ha expresado.

Unas declaraciones que no han pasado desapercibidas en redes sociales. "Boris Johnson no puede ser vegano porque requiere 'demasiada concentración'... pero, ¿liderar un país no?", ha apuntado un usuario en Twitter.

"Última hora: en una puntera entrevista, Dan Walker saca a la luz el amor de Boris Johnson por el queso", ha señalado otro.