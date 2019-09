Ante la desesperación de los voluntarios locales, cinco bomberos españoles acuden a Bolivia para ayudar en las labores de extinción. "Nuestro objetivo era ir a ayudar a apagar los incendios y nos encontramos una crisis nacional", ha explicado Héctor Pérez, bombero de la ONG Acción Norte.

Denuncian que las autoridades locales no están haciendo todo lo posible para frenar los incendios. "No hay maquinaria ni aviones, hay un avión cedido por los Estados Unidos y otro ruso, pero no vuelan lo que se prometió", ha apuntado este bombero.

Según lo que les han transmitido los locales, son fuegos provocados para poder explotar las tierras. "Es una selva muy tupida que no sirve ni para agricultura ni para ganadería", ha añadido Héctor Pérez.

Sin la selva de por medio, los terrenos pueden ser destinados a cumplir los acuerdos comerciales. Bolivia se ha comprometido a exportar miles de toneladas de carne y soja a China.

Los incendios también han destapado actividades ilegales como las que se encontró un equipo colombiano. "En uno de los incendios se encontró un laboratorio de hoja de coca y lo divulgó, a los pocos días tres de sus componentes aparecieron muertos ahogados", ha desvelado Javier Bodego, bombero de la misma ONG.

Por ello, han querido hacer un llamamiento en busca de ayuda. Solo en Bolivia mas de 4,1 millones de hectáreas se han calcinado desde agosto. Y en Brasil, la cifra de los incendios ha aumentado casi un 50% respecto a 2018.