El presidente de Estados Unidos y candidato demócrata, Joe Biden, ha reconocido que abandonaría su candidatura a las elecciones de noviembre por un problema médico. Así lo ha asegurado Biden en una entrevista en Black Entertainment Televisión en la que ha insistido en que cometió "un serio error" en el primer debate presidencial del 27 de junio que Trump dominó ante un Biden débil y difuso.

"[Lo haría] si un médico me dijera que tengo este u otro problema...", ha dicho el presidente estadounidense en alusión a si consideraría abandonar la carrera por la presidencia por una condición médica.

De esta manera, Biden ha cambiado su discurso ya que, en su momento, dijo que solo abandonaría su carrera hacia la Casa Blanca si Dios se lo pidiese.

Además, hasta ahora Biden ha sostenido en repetidas ocasiones que ninguno de sus médicos le ha dicho que padezca ninguna enfermedad grave.

Durante la entrevista, el demócrata también ha admitido que entró en la campaña electoral como un "candidato de transición". "Pensé que sería capaz de moverme y pasarle esto a alguien más, pero no anticipé que la situación del país se dividiera tanto. Francamente, creo que lo único que trae la edad es un poco más de sabiduría y he demostrado que sé cómo se hacen las cosas", ha asegurado Biden.

Biden se atrinchera en su candidatura pese a la presión

Desde el fatídico debate, las alarmas en el partido demócrata se activaron y surgió una vertiente dentro del propio partido para buscar otro candidato y suceder a Biden.

Aun así, el presidente ha insistido en que no se va a retirar y va a continuar siendo el candidato a la Casa Blanca. Hace tan solo unos días, el mandatario de 81 años defendía en un mitin en Detroit que no se iba "a ninguna parte".

"Yo soy el nominado", sentenciaba Biden este viernes al retomar su campaña en Míchigan, un estado clave para los demócratas en la contienda contra el magnate republicano. "Vosotros me elegisteis como candidato, nadie más. Ni la prensa, ni los expertos, ni los donantes. Vosotros, los votantes. Vosotros decidisteis, nadie más, y yo no me voy a ir a ninguna parte", ha zanjado el mandatario, de 81 años, inmerso en una crisis interna y cada vez más cuestionado.

Y es que sus lapsus no han dejado de crecer en las últimas semanas. En una semana, Biden confundió a Zelenski con Putin y llamó "vicepresidente Trump" a su propia 'número dos', Kamala Harris. Todo esto, en un contexto en el que más de 15 legisladores del Partido Demócrata han pedido ya públicamente que se retire de la carrera electoral, además de decenas de analistas políticos e influyentes figuras de los medios y el mundo del espectáculo.

El presidente, sin embargo, no da muestras de cejar en su empeño y se ha atrincherado en defender su candidatura, asegurando que es el único que puede vencer a Trump en las urnas el próximo 5 de noviembre. Ahora, en esta entrevista, Biden ha reconocido que tan solo dejaría su candidatura si surgen "problemas de salud".