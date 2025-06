Ben-Gvir y Smotrich, los ultras de Israel sancionados por cinco países por incitar la violencia contra Palestina

El contexto "Entrará el mínimo de comida y medicinas para la población de Gaza. El mínimo para que el mundo no nos pare ni acuse de crímenes de guerra", llegó a confesar Smotrich. A Ben Gvir le hemos llegado a ver amenazando con una pistola en la mano en plena calle.

Acabar con los palestinos ha sido su objetivo desde el principio. Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich son dos ministros radicales del gobierno de Benjamín Netanyahu y líderes de los colonos que han sido claros en sus intenciones con Palestina y Cisjordania.

Desde el 7 de octubre han establecido hasta 40 nuevos asentamientos ilegales con derramamiento de sangre incluido y a base de expulsar a los palestinos de sus casas. Hemos llegado a ver a Ben-Gvir amenazando pistola en mano en plena calle, una violencia que han promovido alentando a reducir a la nada la ayuda en Gaza el bloqueo también contra los gazatíes.

"La ayuda humanitaria no debe entrar en Gaza", dijo Ben-Gvir. Smotrich fue un paso más allá en su crueldad: "Entrará el mínimo de comida y medicinas para la población de Gaza. El mínimo para que el mundo no nos pare ni acuse de crímenes de guerra".

Acciones por las que Reino Unido, junto con Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Noruega han decidido sancionarles, acusándoles de "incitar a la violencia contra el pueblo palestino" durante meses y de alentar atroces abusos contra los Derechos Humanos.

No obstante, parece que ellos no se dan por aludidos, como ha dejado claro Smotrich. "Estas no son sanciones contra mí. Son sanciones contra el Estado, contra todo el gobierno, contra los ciudadanos de Israel", ha afirmado.

No solo hace oídos sordos, sino que además ha ordenado revocar la exención a los bancos palestinos en la Cisjordania ocupada. Pone al abismo a la frágil economía palestina al depender porque dependen del sistema bancario israelí.