Ben Carson deja la carrera presidencial por la estridente campaña de los republicanos: "Para tener opciones necesitabas gritar"

El neurocirujano Ben Carson confirmó que se retira de la carrera presidencial para llegar a la Casa Blanca por el Partido Republicano, al considerar que su discurso alejado de la polémica no encaja en la contienda del movimiento político.

"Para tener opciones en esta campaña necesitabas gritar y criticar a los otros. Yo era así, pero en la escuela. Allí era capaz de hablar bien alto y pensar en insultos. Pero ahora las cosas que nos afectan son demasiado importantes", explicó entre aplausos de sus seguidores.

Preguntado por las razones que le han motivado a tomar esta decisión, Carson respondió que no veía matemáticamente posible una victoria, por lo que pidió a sus seguidores que no se queden en casa y voten por otro de sus hasta ahora rivales para no beneficiar a los demócratas.

"Si dejamos que escojan a otro progresista laico como presidente, estamos abandonando el futuro de nuestros nietos", insistió.

Carson anunció su retirada en el discurso que ofreció durante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), una convención republicana que sirve de termómetro para medir la intención de voto de las bases que se celebra estos días al sur de Washington.

Tras sus pobres resultados este supermartes, cuando una docena de estados votó en elecciones primarias, el neurocirujano dijo que no veía futuro en su carrera presidencial, rechazó participar en el debate republicano que tuvo lugar en Detroit (Michigan) y avanzó que hablaría de su futuro político en la conferencia conservadora.