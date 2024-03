El barco de la ONG española Open Arms y del World Central Kitchen (WCK) alcanzó este viernes las costas de la asediada Franja de Gaza y ya ha descargado cerca de 200 toneladas de comida y agua, las cuales serán distribuidos en el norte del enclave palestino.

"La carga fue trasladado en 12 camiones de la organización WCK, que la distribuirán al norte de la Franja de Gaza", detalló el viernes el Ejército israelí en un comunicado, en el que informó que "los buques y mercancías fueron sometidos a una exhaustiva inspección de seguridad".

Esta entrega es la primera por mar en cinco meses de guerra y busca paliar el hambre en Gaza, ante la escasa ayuda que Israel todavía permite llegar por tierra. "Hoy World Central Kitchen apunta a alcanzar las 37 millones de comidas en Gaza", publicó esta tarde su fundador en la red social X, el chef español afincado en EE.UU. José Andrés.

Tras finalizar el desembarco, la organización no gubernamental Open Arms ha destacado este sábado que, con el inicio en las últimas horas de unas doscientas toneladas de comida en la Franja de Gaza, se ha logrado abrir un corredor humanitario marítimo tras veinte años de bloqueo naval a esa zona.

"El camino hasta aquí no ha sido nada fácil, pero lo que parecía imposible hace unos días es ya una realidad", relata Open Arms, quien agradece al chef José Andrés que confiase en la organización para transportar los alimentos con uno de sus barcos así como a su propio equipo, que ha demostrado, asegura, que "con perseverancia, creatividad, esfuerzo y valentía: no hay obstáculo "que no pueda superar cuando hay vidas en juego".