El ayatolá Jamenei acusa a Trump de mentir cuando habla de usar la fuerza para conseguir la paz: "¿Cuándo ha ocurrido tal cosa?"

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ha denunciado la hipocresía del presidente de Estados Unidos cada vez que dice que va a emplear "la fuerza para alcanzar la paz", el lema que utiliza Donald Trump cada vez que quiere solucionar un conflicto internacional.

"¿Cuándo ha ocurrido tal cosa?", ha cuestionado el ayatolá, que ha agregado que tan solo usan la fuerza para "la matanza en Gaza y para instigar a la guerra donde puedan", aparte de para "apoyar a sus propios mercenarios".

Por lo que le ha acusado de "mentir" ante esta reunión que ha mantenido en Teherán -capital de Irán- con varios maestros. Unas afirmaciones tras las que se ha podido escuchar "¡Muerte a Estados Unidos!", como es habitual en este tipo de concentraciones.

Estas palabras llegan después de que el presidente de Estados Unidos dijera durante su visita por los países árabes que irán es la nación "más destructiva" y les acusó de ser la causante de un "sufrimiento impensable en Siria, Líbano, Gaza, Irán, Yemen y más allá". Unas afirmaciones que no sentaron del todo bien a sus líderes, que no dudaron en responder que la verdadera amenaza es Israel.

También ha respondido a la amenaza de que "algo malo pasará" si no actúan rápido en relación con la propuesta de Washington para cerrar un acuerdo nuclear y han señalado que no han recibido ninguna propuesta, por lo que no les temen.

"Nadie cree en las palabras de Trump contra la nación iraní. Por un lado, habla de paz y tranquilidad y, por otro, amenaza con las herramientas más avanzadas de destrucción masiva", ha criticado también el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, este sábado.

Este cruce de acusaciones llega en mitad de las negociaciones nucleares, que comenzaron el pasado 12 de abril, y de las que se han celebrado cuatro rondas. Las partes han acordado continuar con ellas, aunque todavía no se sabe fecha ni lugar.