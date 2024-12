Al Assad niega que su huida fuera algo "planeado" y confirma que Moscú pidió su evacuación "inmediata" el 8 de diciembre

La Presidencia de Siria ha publicado este lunes un comunicado atribuido al exmandatario Bashar Al Assaden el que confirma que fue evacuado el 8 de diciembre desde una base rusa en la provincia de Latakia y niega que su huida fuera algo "planeado" o que se hubiera planteado "dimitir o buscar refugio" ante la ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir Al Sham (HTS).

El depuesto presidente sirio ha dado este lunes su primera declaración nueve días después de abandonar Damasco para exiliarse en Rusia, en la que ha negado haber traicionado al ejército y al pueblo de Siria al dejar el poder el pasado 8 de diciembre. Él asegura que "no puede ser una persona que renuncia al pueblo al que pertenece o que lo traiciona a él ya su Ejército", en una declaración publicada por su oficina de prensa en Telegram y Facebook. Al Assad ha reseñado que "permaneció en Damasco, llevando a cabo sus funciones, hasta primera hora del 8 de diciembre", cuando "fuerzas terroristas se infiltraron" en la capital, forzando su traslado a Latakia.

Así, ha dicho que fue trasladado a Latakia "en coordinación con los aliados rusos" con el objetivo de "supervisar las operaciones de combate". "A la llegada a la base aérea de Jmeimim quedó claro que nuestras fuerzas se habían retirado completamente de todas las líneas de batalla y que las últimas posiciones militares habían caído", ha destacado. "Ante el continuo deterioro de la situación sobre el terreno en la zona, la base militar rusa quedó bajo un intensificado ataque por parte de drones. Sin medios viables para abandonar la base, Moscú pidió que el mando coordinara una evacuación inmediata en la tarde del 8 de diciembre", ha detallado el mandatario.

"Esto tuvo lugar un día después de la caída de Damasco y tras el colapso de las últimas posiciones militares y la resultante parálisis de todas las instituciones estatales", ha apuntado Al Assad, quien ha insistido que "en ningún momento" se planteó dimitir" y que "la única vía de acción era seguir combatiendo contra la ofensiva terrorista". "Durante los últimos acontecimientos no me planteé ni una sola vez la posibilidad de renunciar o solicitar asilo en otro país ni recibir ninguna propuesta al respecto", ha sostenido en el documento, fechado en Moscú el día 16 de diciembre, lleva el título Explicación del presidente Bashar Al Assad sobre las circunstancias que le llevaron a marcharse de Siria.

En este sentido, ha afirmado que el comunicado ha tenido que ser publicado a través de redes sociales debido al "bloqueo de comunicaciones por motivos de seguridad" y ha apuntado a "una inundación de desinformación y narrativas alejadas de la realidad destinadas a presentar el terrorismo internacional como una revolución para la liberación de Siria". "En este momento crítico para la historia de la nación, en el que la verdad debe ser lo fundamental, es esencial abordar estas distorsiones", ha puntualizado el mandatario, según recoge el comunicado, cuya veracidad no puede ser comprobada de forma independiente. Así, ha asegurado que dará "una información más detallada" en el futuro.

Al Assad ha reafirmado en el documento que "desde el principio de la guerra rechazó negociar la salvación de la nación por ganancias personales o comprometer al pueblo a cambio de las numerosas ofertas y tentaciones" y ha agregado que "permaneció junto a oficiales y soldados del Ejército en el frente, a pocos metros de los terroristas en los campos de batalla más peligrosos e intensos".

Defiende su actuación en la guerra

"Durante los días más oscuros de la guerra no me fui, sino que permanecí junto a mi familia junto a mi pueblo, haciendo frente al terrorismo bajo los bombardeos y las amenazas de incursiones terroristas en la capital durante catorce años de guerra", ha argumentado, al tiempo que ha defendido que "nunca abandonó a la resistencia en Palestina y Líbano ni traicionó a los aliados que estuvieron junto a él". De esta forma, ha rechazado la posibilidad de "abandonar al pueblo o traicionar al Ejército y la nación" y ha afirmado que "nunca buscó cargos para el beneficio personal". "Siempre me he considerado un custodio de un proyecto nacional, apoyado por la fe del pueblo sirio, que creía en esta visión", ha explicado.

"He mantenido una convicción inamovible con su voluntad y capacidad de proteger el Estado, defender sus instituciones y defender sus elecciones hasta el último momento", ha puntualizado Al Assad, quien ha recalcado que "cuando el Estado cae en manos del terrorismo y la capacidad de hacer contribuciones significativas se pierde, cualquier cargo queda vacío de contenido".

"Esto no disminuye de ninguna forma mi profundo sentimiento de pertenencia a Siria y su pueblo, un lazo que sigue inamovible ante cualquier posición y circunstancia. Es una pertenencia llena de esperanza por la posibilidad de que Siria vuelva a ser de nuevo libre e independiente", ha remachado el exmandatario, en su primera reacción tras la caída de su régimen por la ofensiva liderada por HTS.