El actor y exgobernador de California Arnold Schwarzenegger ha asegurado que cree que Donald Trump está "enamorado de él" y que quiere ser como él.

Lo ha hecho en una entrevista para la revista Men's Health, donde ha respondido a cuál era su relación con el presidente de EEUU, con quien ha mantenido una cierta tensión desde que el que fuese 'Terminator' apoyase en las pasadas primarias republicanas a John Kasich.

"Creo que realmente está enamorado de mí. Esa es la realidad con Trump, él quiere ser yo", ha afirmado el actor. En la entrevista, Schwarzenegger ha señalado que, cuando coincidió con Trump en eventos de "tiempos pasados", como "combates de lucha libre", este "siempre admiró a las personas con buenos cuerpos" y con talento para el espectáculo.

Ambos comparten una trayectoria parecida, ya que los dos destacaron en la industria del entretenimiento antes de dar su salto a la política: el primero como presidente de EEUU y el segundo como gobernador de California.

Además, los dos políticos presentaron temporadas diferentes del programa 'The Celebrity Apprentice', que fue originalmente liderado por Trump, quien abandonó el puesto para centrarse en su campaña electoral al tiempo que criticó los malos resultados de audiencia obtenidos desde 2017 por Schwarzenegger, su sustituto.

"Siempre me quejo de que Trump no es capaz de dejar de ser Trump y pasar a ser presidente", ha declarado. "Bueno, la razón por la que digo esto es porque vi eso en mí, que no era capaz de pasar de Arnold a gobernador. Todavía estaba atrapado como Arnold", ha expresado.