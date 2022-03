Ucrania encadena ya 13 días de guerra. Hoy se cumplen casi dos semanas del inicio de la invasión ordenada por Putin.

Casi dos semanas de ataques contra la población civil sin respetar, siquiera, los corredores humanitarios que se abrieron para permitir las evacuaciones. El Gobierno ucraniano ya denunció este lunes que en los corredores no se estaba respetando el alto el fuego.

Esta madrugada, la ciudad de Sumy ha sufrido varios bombardeos que se han saldado con la muerte de, al menos, 21 personas, entre ellas varios niños. La viceprimera ministra, Iryna Vereshchuk, ha informado de que se ha acordado un alto al fuego con Rusia en el trayecto entre Sumy, Golubivka, Lojvitsa, Lubny y Poltava. El corredor humanitario se ha abierto a las 9:00 hora local, y se cerrará a las 21:00.

Con esta situación, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha pronunciado un discurso ante los diputados en la Cámara de los Comunes (baja) del Reino Unido. El primero que se produce por parte de un líder extranjero en el Parlamento británico.

El líder del Ejecutivo ucraniano ha querido dejar claro que no dejarán de "luchar" para defenderse del ataque "de uno de los ejércitos más poderosos del mundo". "Los ucranianos no hemos hecho nada para merecer esto. No lo buscábamos, somos el país que está salvando a su gente, a pesar de tener que luchar contra uno de los ejércitos más grandes del mundo. Tenemos que luchar contra helicópteros, misiles...". Unas palabras que han sido muy aplaudidas por los diputados presentes en la Cámara Baja.

"No nos daremos por vencidos y no perderemos. Lucharemos hasta el final y continuaremos luchando por nuestra tierra. Lucharemos en los campos, en las costas, en las calles", ha señalado antes de pedir la ayuda de la comunidad internacional, "del mundo civilizado". Una ayuda que, dice, todavía no llega. "El día 9 se reunieron los países de la OTAN, sin embargo no vimos resultado que queríamos ver. Lo sentimos así, sentimos que desgraciadamente las alianzas no siempre funcionan correctamente", ha manifestado al respecto.

Asimismo, ha destacado que esta "es una guerra contra todos", recordando que han visto "tanques rusos atacando a la planta nuclear".

Un discurso en el que, además, ha repasado los ataques que han sufrido durante estas dos semanas. "El primer día nos atacaron los misiles de crucero a las 04:00 horas. Todo el mundo se despertó. Y desde aquel día no hemos dormido. Todos llevamos luchando desde este día por nuestro país. El día 2 tuvimos ataques por aire y nuestros soldados y héroes también intentaron luchar. El día 3 nuestro ejército nos enseñó quiénes éramos y nosotros vimos quiénes eran humanos y quiénes eran animales", ha apostillado.