La angustia de los que vuelven a sus casas calcinadas tras los incendios de California: "Todo el vecindario ha desaparecido"

Lo que queda tras los devastadores incendios de California es literalmente la nada. Muchos se han acercado a sus casas, a lo que queda de ellas, por si pueden salvar lo que sea, una foto o un recuerdo. Hay barrios enteros que han desaparecido, casas millonarias que han quedado reducidas a cenizas. Los bomberos, muchos voluntarios y presos, no dan a basto.

Juan enseña a la cámara los restos carbonizados de su casa. "Todo el vecindario ha desaparecido. No sé cómo vamos a salir de esto", dice. Emocionado, cuenta el único recuerdo que se ha salvado de las llamas. "Mi sobrina encontró dos tazas de café que le había regalado mi madre, que falleció hace cuatro años. Estaban intactas", relata visiblemente emocionado.

Por su parte, Kelly y su hijo se acercan a la que era su casa y se encuentran con una sorpresa, la librería todavía está abierta y los libros todavía están ahí. Más de 10.000 estructuras han sido destruidas y miles de familias lo han perdido todo tras los devastadores incendios que han azotado la zona.

"Ni siquiera sé lo que estoy haciendo yo. No hemos ni dormido. Nos hemos quedado en un hotel. No hay dónde ir. No sabemos ni lo que estamos haciendo", cuenta uno de los ciudadanos afectados.

John, quien se negó a abandonar su hogar, vive en una de las pocas propiedades que aún se mantienen en pie. "Cuando estaba aquí, lavando la casa con manguera y preparándome y cuando las casas empezaron a arder, no vi ni un solo camión de bomberos. Cero".

Los bomberos, exprimidos al límite

Los bomberos no dan abasto. La mayoría son voluntarios y presos que trabajan sin descanso y a contrarreloj para sofocar cuanto antes la peor crisis por incendios forestales en la historia de California.

Muchos de los bomberos que luchan contra los incendios forestales han estado trabajando sin parar y cargando hasta 45 kilos de equipo desde que acudieron al incendio de Pacific Palisades el martes por la mañana, según declaró a la CNN un portavoz del sindicato de Bomberos Profesionales de California.

Hay bomberos que llevaban trabajando entre 40 y 48 horas antes de ser enviados al incendio inicial y podrían estar de servicio entre 24 y 48 horas hasta que lleguen equipos adicionales, dijo el sindicato. Además, se enfrentan a "humo extremadamente tóxico procedente de todos los productos químicos de las estructuras y vehículos en llamas", añadió el portavoz.