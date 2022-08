El ruido generado por Donald Trump tras el registro a su vivienda en Mar-a-Lago (Florida) ha provocado que los agentes del FBI reciban amenazas por parte de seguidores del expresidente de los Estados Unidos. Así lo ha afirmado el director de la institución, Christopher Wray, que ha trasladado su preocupación por el aumento de la tensión "en los últimos años".

"La violencia contra las fuerzas de seguridad no es la respuesta, da igual por lo que se esté enfadado", afirma Wray, que fue designado en el cargo en 2017 por el propio Trump, que se ha referido a la operación como "una caza de brujas".

"En los últimos años, hemos visto un aumento alarmante de la violencia contra las fuerzas de seguridad", defiende. Según fuentes de los servicios de seguridad citadas por NBC News, las amenazas han aumentado y van dirigidas no sólo contra la cúpula del FBI, sino también contra agentes de a pie.

La visión de Trump de su comparecencia en Nueva York

"Muy profesional". Así ha definido Donald Trump su comparecencia en la Fiscalía General de Nueva York, que investiga las prácticas empresariales de su familia. "Tengo una empresa fantástica con grandes activos, muy poca deuda y mucho dinero en efectivo. ¡Sólo en EEUU!", afirma el expresidente en la red social Truth.

Lo cierto es que Trump no quiso responder a las preguntas de la Fiscalía, que ha intentado durante meses hablar con él. No ha sido hasta que lo ha obligado un juez cuando Trump ha acudido a Nueva York a declarar, una investigación que no tiene que ver con el registro llevado a cabo en Mar-a-Lago.

Se trata una investigación por la vía civil sobre posibles delitos cometidos por la Organización Trump, comprobando si la empresa infló el valor de sus bienes para poder obtener préstamos bancarios y, a su vez, redujo ese mismo valor con la intención de pagar menos impuestos.

"Bajo el consejo de mi abogado y por (otras) razones, me negué a responder las preguntas sobre los derechos y privilegios otorgados a todos los ciudadanos en virtud de la Constitución de Estados Unidos", escribió.