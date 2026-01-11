Familiares y allegados de los excarcelados en Venezuela dan "mil gracias a Zapatero" por su intermediación

¿Qué ha pasado? Tras el agradecimiento del hermano de Rocío San Miguel, ahora ha sido un allegado de Yanny González el que, tras su liberación, ha querido resaltar la importancia de la figura del expresidente de España.

Yanny González, presidenta del Colegio de Enfermeras de Barinas en Venezuela, ha sido liberada, como confirmó Antonio Ecarri, quien agradeció al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero por su mediación. Ecarri destacó que Yanny, legisladora suplente en Barinas, nunca debió ser detenida. El hermano de otra excarcelada, Rocío San Miguel, también agradeció a Zapatero por su intervención, aunque señaló que su hermana está bajo una medida cautelar y no en libertad plena. La mediación de Zapatero, criticada por el PP, ha sido defendida por Baltasar Garzón como una labor meritoria. Mientras tanto, Donald Trump instó a los liberados a recordar la intervención de Estados Unidos en Venezuela.

Yanny González, presidenta del Colegio de Enfermeras de Barinas en Venezuela, ya está libre. Ya está en libertad tal y como ha confirmado Antonio Ecarri, uno de sus allegados en X, donde ha compartido una foto del reencuentro con ella dejando además un mensaje para agradecer la intermediación en este asunto a José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de España.

"En libertad nuestra hermana de Lápiz Venezuela la Lic. Yanny González, presidenta del Colegio de Enfermeras de Barinas", ha expuesto en un texto en el que dio "mil gracias al expresidente Zapatero por su mediación".

Ecarri afirma que Yanny "nunca debió estar detenida": "Es legisladora suplente en el estado de Barinas, electa en 2025, moderada y una líder de los derechos del valioso y heroico gremio de enfermeras de la región de Los Llanos".

"Amor mío, ahora disfruta de la familia. ¡Te espero!", concluye el comunicado compartido por el hermano de Yanny. Por el hermano de otra excarcelada de Venezuela que, en su escrito, quiso recordar y dar las gracias a José Luis Rodríguez Zapatero.

Porque no es el único. Porque José Manuel San Miguel, hermano de Rocío San Miguel, emitió un comunicado sobre la situación de su hermana, una de las liberadas por Venezuela que aterrizó en España, en Barajas, el viernes a eso de las 13:00. "No está en libertad plena sino en una medida cautelar sustitutiva de la privación de libertad".

Motivo por el que tanto ella como los otros cuatro excarcelados salieron de la pista y no por la puerta del aeropuerto, ante la "prohibición de declarar públicamente". "Ninguna persona está autorizada desde el momento de su excarcelación a emitir declaraciones en su nombre, atribuirle opiniones, posiciones, agradecimientos, valoraciones políticas o jurídicas, ni interpretar su situación personal, legal, de salud, ni las condiciones que vivió en reclusión"", expuso.

Entonces, el agradecimiento especial "al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero". Uno que quiso compartir debido "a las gestiones sostenidas durante más de un año" por quien fuera jefe del Ejecutivo español desde 2004 a 2011.

Mediación y gestiones las realizadas por Zapatero, que han logrado la liberación de varios presos que estaban entre rejas en Venezuela, que ha sido criticada por el PP. En ese sentido, en laSexta Xplica, el juez Baltasar Garzón ha afirmado que lo que digan esas críticas "no tienen peso": "Lo que diga el PP o la extrema derecha es algo absolutamente interesado".

"La labor de Zapatero, desde hace años, ha sido muy meritoria en lo que se refiere a la mediación en casos humanitarios en Venezuela y en otros sitios del mundo. No tengo más que agradecimiento por esa labor que hace", ha explicado.

El magistrado ha apuntado que Zapatero "ha mediado en la liberación de otras personas y funcionarios": "Parece que aquí retorcemos cualquier situación para volverla en contra de cualquier iniciativa de mediación humanitaria".

Y mientras familiares de los presos ya libres dan las gracias a Zapatero, Trump quiere su cuota de protagonismo. El presidente, en Truth Social, ha instado a los cautivos a no olvidar la intervención de EEUU en Venezuela porque de hacerlo "no será bueno para ellos".

"Venezuela ha empezado el proceso, a lo grande, de liberar a sus presos políticos. Espero que recuerden la suerte de que EEUU llegara e hiciera lo que tenían que hacer. ¡Espero que nunca lo olviden! Si lo hacen no será bueno para ellos", ha asegurado el presidente de Estados Unidos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.