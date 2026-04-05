Alemania ordena por ley a los hombres en edad militar que pidan permiso al Ejército para abandonar el país más de tres meses

Los detalles Según una nueva legislación militar aprobada en el país germano, los alemanes de entre 17 y 45 años deberán solicitar una autorización a sus fuerzas armadas para salir del país si su estancia fuera es mayor de tres meses.

La nueva Ley de Modernización del Servicio Militar en Alemania, en vigor desde el 1 de enero, exige que los hombres de 17 a 45 años soliciten autorización del Ejército para estancias en el extranjero superiores a tres meses. Un portavoz del Ministerio de Defensa ha explicado que la autorización se considera otorgada mientras el servicio militar sea voluntario. La ley busca ampliar las Fuerzas Armadas a 260.000 soldados, introduciendo un examen médico obligatorio desde 2026 para varones nacidos a partir de 2008. Aunque el servicio militar obligatorio se suspendió en 2011, la nueva legislación prevé su reactivación si no se alcanzan los objetivos de alistamiento voluntario.

Todos los hombres alemanes en edad militar, es decir de entre 17 y 45 años, deberán solicitar una autorización del Ejército para salir del país cundo la estancia sea superior a tres meses, según la nueva ley del servicio militar implementada este años.

"Según el texto de la ley, los hombres a partir de los 17 años están obligados a solicitar previamente la autorización del centro de carrera de las Fuerzas Armadas para estancias en el extranjero que duren más de tres meses", ha explicado un portavoz del Ministerio de Defensa alemán a la agencia de noticias DPA. "Aclararemos mediante disposiciones administrativas que la autorización se considerará siempre como otorgada mientras el servicio militar sea voluntario", ha añadido.

La denominada Ley de Modernización del Servicio Militar entró en vigor este pasado 1 de enero y su punto central es el examen médico obligatorio para los varones nacidos a partir de 2008, mediante el cual se espera poder reclutar voluntarios para ampliar las Fuerzas Armadas en 80.000 soldados activos, hasta alcanzar los 260.000.

Las Fuerzas Armadas deben saber, en caso de emergencia, quién se encuentra en el extranjero por un período prolongado. "Por lo tanto, se ha creado aquí una base legal para respaldar, en caso necesario, los elementos obligatorios del nuevo servicio militar en su aplicación práctica, como, por ejemplo, el examen médico obligatorio a partir del 1 de enero de 2026", ha apuntado. Según la ley, la obligación de autorización también se aplica fuera de situaciones de tensión y de defensa.

El portavoz no ha respondido a la pregunta de cuántas veces se han solicitado tales autorizaciones desde principios de año. A la pregunta de cómo se detectarán o sancionarán las infracciones, ha recordado que "la norma ya se aplicaba en tiempos de la Guerra Fría y no tenía relevancia práctica. Tampoco está sancionada de forma específica". "En el Ministerio de Defensa se están elaborando normas concretas para la concesión de excepciones a la obligación de autorización, también con el fin de evitar la burocracia innecesaria", ha detallado.

Sin embargo, ha aclarado que se debe otorgar una autorización para estancias en el extranjero siempre que "no se prevea ningún servicio concreto como soldado durante el período en cuestión". "Dado que, según la legislación vigente, el servicio militar se basa exclusivamente en la voluntariedad, en principio se deben otorgar las autorizaciones correspondientes", puntualizó.

El servicio militar obligatorio se suspendió en Alemania en 2011 después de 55 años en vigor, pero la nueva legislación, pactada por la coalición de conservadores y socialdemócratas que lidera el canciller Friedrich Merz impulsa un modelo de servicio militar voluntario, aunque contempla un servicio militar obligatorio para completar los cupos si el alistamiento voluntario no alcanza los objetivos fijados.

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