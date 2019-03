Al menos 11 ministros del Gobierno británico conspiran para forzar la dimisión de Theresa May

En un país cada vez más dividido, la BBC asegura que varios parlamentarios podrían dar su apoyo a Theresa May en una votación decisiva en el Parlamento británico con una condición: que la primera ministra dimita.

The Sunday Times asegura que hasta 11 de sus ministros están dispuestos a forzar la caída de May y designar a un líder provisional que saque adelante el Brexit. "Cuanto más se acerque la fecha de salida, habrá más movimiento de sables para quitar a May. No obstante, no lo veo como una opcion probable", ha dicho Blas Moreno, director de contenido de El Orden Mundial.

Un nuevo primer ministro tendría muy difícil desbloquear la rígida postura de Bruselas, una idea que comparte el ministro de finanzas, Philip Hammond. Ha pedido al Parlamento que se centre en llegar a un acuerdo y no en atacar a May

"Esto no va sobre sobre el Primer Ministro, esto tiene que ver con el futuro de nuestro país y cambiar de Primer Ministro no nos ayudaría", ha apuntado.

Las presiones llegan tras la multitudinaria manifestación en Londres. Más de un millón de personas, según los organizadores, salieron a la calle para pedir un segundo referéndum y casi cinco millones lo han hecho firmando una petición en la web del Parlamento.

"No va a suponer un gran cambio, no va a ser suficiente porque a nivel de táctica parlamentaria no hay suficientes escaños para que sea posible", ha añadido Moreno. Reino Unido tiene hasta el 29 de marzo para votar de nuevo el acuerdo.