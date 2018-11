Salvador vive con el corazón hipertrofiado por culpa de una prótesis de cadera: "La médico me dijo que se siguen poniendo"

Salvador vio el lunes en laSexta Noticias el caso de Cesar: dijo ver a su yo del futuro y se puso en contacto con nosotros. Tiene las mismas complicaciones por un implante de cadera. Sus niveles de cromo y cobalto, por ejemplo, por las nubes: "Si tienes prótesis y pasas de dos microgramos es que hay problemas, yo tenía 1.700".

Todo porque en 2006 le cambiaran su prótesis de cerámica por una de metal y ahí comenzaron los problemas: "Tengo dañado el páncreas, riñones y el corazón hipertrofiado".

Ahora teme que como a César le tengan que trasplantar de corazón. Ya ha denunciado su caso porque no entiende cómo se han permitido estos implantes: "Se sabía que a mí me lo habían puesto mal y la médico me dijo que se siguen poniendo".

También son muchos los casos de afectados por implantes intraoculares. Sergio se puso una lente de este tipo hace 11 años y siente que han experimentado con él. Tiene problemas para ver, sobre todo en sitios oscuros y en la última revisión su oftalmólogo le dijo que tiene cataratas en su ojo derecho, como si fuera algo normal: "Nos tratan como cobayas, me dijo que era algo normal".

De hecho, según la asociación de afectados ASACIR, el 40% de quienes tienen este tipo de implante son diagnosticados de cataratas a los cinco años: "Como no te informan ni hay protocolos, pues luego vienen los problemas"

Se arrepiente de haber recurrido a los implantes.

"Me dijeron que me habían puesto el 'Rolls Royce' de las prótesis en la cadera", afirma César García, que relata los graves problemas de salud que sufrió debido al implante. "Detectaron que tenía una intoxicación severa de cobalto. Ahora tomo unas 17-18 pastillas diarias", añade. Consulte en el buscador de laSexta si su producto sanitario figura entre los retirados en España.