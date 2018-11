Pedro Pérez: "Tengo muchos dolores, me han jodido la vida con el trasplante de cadera"

AHORA SE LE PUDRE EL HUESO POR LOS IMPLANTES

Pedro Pérez, afectado por los implantes, asegura en Al Rojo Vivo que con el trasplante de cadera le detectaron "cromo y cobalto en niveles altos" y apunta que tras la retirada de la prótesis no notó mejoría: "Se me está pudriendo el hueso, ahora me tienen que sacar esta prótesis, limpiar todo el hueso, y ponerme una prótesis desde la cadera hasta la rodilla, prácticamente no tengo fémur".