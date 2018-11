Galdánez: "Si te vas a dormir con un dispositivo que controla tu vida y no sabes si funcionará vives con incertidumbre"

DENUNCIA LOS ERRORES DE LOS DISPOSITIVOS

Alberto Galdánez, afectado por las bombas de insulina defectuosas, denuncia en Al Rojo Vivo que lleva cuatro dispositivos defectuosos: "Son dispositivos médicos que no están controlados y no funcionan correctamente. He tenido errores de batería, de motor. No hay un registro claro de fallos".