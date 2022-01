Francisco Cacho, meteorólogo de laSexta, ha señalado que lo que estamos teniendo estos días "no es buen tiempo", ya que se trata de "temperaturas extremadamente altas para la época". Precisamente, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha validado este domingo los récords de temperaturas que batimos el 1 de enero. Hasta 17 estaciones registraron valores que nunca antes se había alcanzado en enero.

Los récords se registraron, sobre todo, en el norte de España. Cabe destacar Bilbao, donde se llegaron casi a los 25 grados en pleno invierno. Además, Salamanca llegó a los 21,7 grados, superando en dos grados el anterior récord, que se registró en 2016. Además, en Tenerife se acercaron a los 30 grados.

Asimismo, las temperaturas mínimas también han sido muy altas. En A Coruña, por ejemplo, no se bajaron de los 15 grados en toda la noche, y preocupa el dato del puerto de Navacerrada, que no bajó de los 7,4 ºC, cuando en esta época del año deberían estar amaneciendo bajo cero, por lo que ya no queda casi nieve.

El meteorólogo de laSexta ha destacado, además, que en el mes de enero hay mucha diferencia de horas de luz entre los primeros días del mes y los últimos, por lo que "lo lógico es que los récords se dieran a final de mes", ha subrayado.

De esta forma, el 1 de enero de 2022 estuvimos entre cinco y diez grados por encima de lo que corresponde en gran parte del país, incluso en algunas zonas se llegó a tener hasta 14 grados por encima. Si estuviéramos en verano, estaríamos hablado de temperaturas por encima de los 40 o 45 grados.