Podríamos decir que nuestra protagonista de hoy no ha cambiado nada. De pequeña se pasaba el día mirando al cielo y, ahora, sigue haciendo lo mismo. Podríamos decir que Joanna Ivars (Madrid, 1979), la otra chica del tiempo de la Sexta, ya nació destinada a hacer televisión, pues las cámaras de Televisión Española grabaron nada menos que su nacimiento. Toda una previsión de futuro para esta meteoróloga que compone el gran equipo de laSexta Meteo junto a Isabel Zubiaurre y Francisco Cacho.

Pero, por si no quedaba claro cuál iba a ser su destino, ella misma lo fue indicando en su infancia: "Según dice mi padre y mis amigas solía decir que yo iba a ser ese señor y ese señor era José Antonio Maldonado", el legendario presentador del tiempo de la televisión pública. Otra previsión de futuro, pues sus primeras prácticas para el máster que estudió de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) fueron con el mismísimo Maldonado.

Y eso que Ivars retó a su propio avenir al comenzar a estudiar Químicas, carrera que cambió al tercer curso por Geografía. Ahí, ya, "vi claro lo que quería", explica. El trabajo de su madre y de su padre, ambos pilotos profesionalesde rally, obligaba a pasar mucho tiempo en el campo y en la montaña. Y eso dio sus frutos.

Pues esta historia de vida tan interesante llegó a la Sexta en 2018 para contarnos mucho más que el tiempo. Al igual que contamos de Zubiaurre, su pasión por la divulgación y la ciencia son el motivo de que los contenidos de laSexta Meteo haya siempre espacio para innovar: "Si puedes ir más allá de contar un temporal y explicarlo, dar datos científicos, le aporta más al espectador y a nosotros nos enriquece", apunta.

En el vídeo superior compartimos alguno de los mejores momentos de Joanna Ivars. La vimos por primera vez en el informativo de laSexta Noticias un 4 de octubre de 2018. Poco después empezó a presentar laSexta Meteo y Estación Sexta, un programa dedicado al tiempo y el medio ambiente hasta su fin en 2020.

Los comienzos son difíciles y en su caso no iba a ser menos. Por eso recuerda con cariño su primer directo fuera de plató, que fue para Más Vale Tarde: "Lo estaba contando bien, pero me daba vergüenza y salgo con la cara medio tapada". Por eso, a su vuelta a la redacción, cuenta que el entonces director, Rodrigo Blázquez, le dio un consejo-broma: "Me dijo, 'muy bien, pero intenta que se te vea la cara'. Lo puedes recordar a continuación.

Además de Más Vale Tarde, también ha colaborado también en otros programas de la cadena, como Al Rojo Vivo, El Objetivo o laSexta Noche, donde tuvo que contar en directo los estragos causados por Leslie, una tormenta tropical que afectó sobre todo a Portugal, pero también a España. Sobre Leslie, Ivars nos dio la explicación científica de por qué provocó olas de hasta siete metros.

Y, por supuesto, como ella misma dice, se ha metido en muchos "fregaos". Porque allí donde nieve, diluvie, o pegue el sol, allí encontraremos a Ivars contándolo. Especialmente en la nieve, donde asegura que siempre la veremos "feliz".

Ivars rechaza esa crítica que a veces se hace a los medios por situarse en mitad de las inclemencias meteorológicas: "No se manda a la gente a la muerte, se manda a la noticia", afirma. Es más, asegura que sirven todavía más como "concienciación" en este momento, debido a los episodios cada vez más intensos que provoca el cambio climático.

A pesar de su trayectoria incontestable (antes de llegar a laSexta pasó por otras tres cadenas), como mujer televisiva no se ha librado de algunos comentarios machistas relacionados con el físico o el aspecto. Al igual que pasa en cualquier profesión, piensa que "las mujeres tienen que demostrar más que los hombres". Afortunadamente, asegura que son más los mensajes positivos que recibe y el reconocimiento a su trabajo.

Un trabajo que va a continuar, según nos cuenta, con la misma pasión por aprender día a día. Por eso, asegura, "me veo haciendo cualquier cosa que tenga que ver con la meteo, el cambio climático, divulgación... Sobre todo, estoy abierta a aprender, porque no sabemos nada", afirma la meteoróloga.

*laSexta.com está publicando vídeos recopilatorios de sus presentadoras y presentadores como guiño a su trayectoria en la cadena.