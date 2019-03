Varoufakis prefiere "cortarse un brazo" a firmar un acuerdo sin reestructuración de la deuda

A su vez, el ministro de Finanzas pone su cargo a disposición de los griegos y su voto en el referéndum del domingo. Varoufakis asegura que presentará su dimisión en caso de que el voto favorable al 'sí' resulte finalmente vencedor en el citado referéndum. No obstante, el ministro expresa su confianza en que sus compatriotas votarán mayoritariamente 'no' en la consulta.



"No continuaré como ministro", afirma Varoufakis al ser cuestionado sobre las consecuencias de una victoria del 'sí', aunque expresa su disposición a "colaborar con quien desde el parlamento tenga que afrontar la crisis de deuda del país" y aseguró que, incluso si llegase a producirse su salida del Gobierno, no tiene planes de abandonar el país y ejercerá sus responsabilidades como diputado.



"Cuando vas a una batalla no hablas de la derrota", sentencia el ministro griego de Finanzas, quien reitera su llamamiento a los griegos para no seguir "aplazando y fingiendo" y poder acometer una verdadera reforma del país a través de una reestructuración de la deuda.



En este sentido, Varoufakis asegura preferir "cortarse un brazo" antes que firmar con los acreedores del país cualquier acuerdo que no contemple una reestructuración de la deuda y recuerda que el programa aplicado en Grecia por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea se ha mostrado como uno de los "mayores fracasos de la historia económica mundial".