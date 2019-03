El tercer rescate a Grecia sigue en el aire

SIN ACUERDO DEL EUROGRUPO SOBRE EL RESCATE A GRECIA

El Eurogrupo lleva reunido horas y, de momento, no hay acuerdo. El FMI, Alemania y Finlandia hablan de desconfianza. No están seguros de que el Gobierno heleno cumpla su propuesta y piden medidas más estrictas. Una falta de confianza de la que también hablaba el ministro español. Luis de Guindos confía en que Grecia no saldrá del euro pero insiste en que el referéndum dañó la confianza en el país heleno. Parece que Francia es el único apoyo de los griegos.