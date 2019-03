Taxis gratis en Valencia para pedir una regulación del sector

Desde las 10.00 hasta las 12.00 horas, los taxistas han abordado a los "incrédulos" peatones, les han explicado su protesta, les han entregado panfletos con sus críticas y reivindicaciones, y les han invitado a subir al taxi para ir "gratis" al lugar que quisieran de Valencia.

Fernando del Molino se ha definido como "taxista de base" y ha actuado como portavoz de una protesta -que apoyan afiliados a sindicatos y no afiliados- para reclamar "una regulación que quite coches de la calle" y no les tenga "tantas horas circulando" para conseguir el mismo negocio.

Ha explicado que las 2.900 licencias que hay actualmente en Valencia "casi duplican los ratios" de taxi por habitantes establecidos para la ciudad, por lo que considera que sobran "fácilmente unas mil".

Además, los seguidores de la protesta quieren que la administración pida opinión sobre su futuro a la "verdadera mayoría" a través de unas "urnas" para que el sector no quede regido por las "decisiones de una minoría". El número de licencia 521 es Manolo López y fue el ideólogo de la huelga a la japonesa, una fórmula de protesta que, según ha defendido, "no hace daño al usuario, no supone cortar el tráfico y es una forma de promocionarse".

Idearon la protesta, según Del Molino, como fórmula para "frenar" los "ánimos más exaltados" de taxistas que querían "cerrar el aeropuerto y la estación del AVE", tras una jornada de festivo en la que estuvieron "dos horas sin coger un servicio".

Segundo Pardo es uno de los taxistas que ha secundado la protesta "harto de los sindicatos" y de que la Administración "no haga sus deberes", mientras que su compañero Juan Gómez ha reivindicado una regulación que les permita "subsistir" y llevar su profesión "con dignidad".

Para Jose Juan, llevar a los clientes gratis "supone un esfuerzo importante conforme está la faena" aunque considera que es una medida reivindicativa para "no molestar a los clientes", mientras que su compañera Charo cree que los clientes verán que "el taxi no es caro" y la Administración dejará de "torear" al sector.

La primera usuaria de este inusual servicio gratuito ha sido Zaida, que ha mostrado su apoyo a la medida como "una manera de protestar y llamar la atención cuando no te hacen caso", mientras que para Serafina permite que "el público colabore" con su protesta.

Para Diego es una "buena medida" de reivindicación y según Cristina, que asegura no coger taxis habitualmente, es una fórmula "original" de protestar. Han calculado que centenares de taxis se han dado cita durante esas dos horas en la avenida Blasco Ibáñez, frente a la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, y de hecho, en apenas media hora, han asegurado que el número de servicios gratuitos ya superaba la cincuentena.

Fuentes de la Conselleria de Infraestructuras, Transporte y Medio Ambiente han recriminado la convocatoria de esta huelga el mismo día en que se reúnen con representantes la Federación sindical del taxi de Valencia, la Asociación empresarial de autotaxi, la Unión de asociaciones de autotaxis de la Comunitat Valenciana y USO Comunitat Valenciana.

Han apuntado que los que se manifiestan "no representan a la mayoría", que primero deben ponerse de acuerdo las diferentes asociaciones en sus reivindicaciones y que la Conselleria les "escuchará" y tiene la intención de "llegar a un consenso que sea beneficioso para la mayoría".

Mientras se desarrollaba la protesta en un lado de la avenida, en la acera de enfrente los taxistas de la parada oficial seguían con sus servicios ajenos a la huelga a la japonesa de sus compañeros, algunos porque ni se habían enterado y otros como Pablo porque comulga con "el fondo de la reivindicación" pero no "con la forma".