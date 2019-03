Superávit en 3.500 ayuntamientos españoles gracias a su buena gestión

Para que este superávit sea posible, las localidades han mantenido la inversión por lo que la tasa de desempleo es menor que la media de sus respectivas comunidades, incluso en algunas bajan los impuestos. Valdepeñas, Colmenar Viejo y Azofra son algunos de esos pueblos cuyos ayuntamientos siguen invirtiendo en su localidad.

La ciudad manchega de Valdepeñas no sabe lo que significa la palabra déficit. Su ayuntamiento invierte 5.000.000 de euros al año y aun así, acaba con 6.800.000 de euros de superávit. El único secreto para obtener estos números es una buena gestión. El alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, destaca que "el hecho de que los últimos 8 años hayamos dado superávit significa que este ayuntamiento puede pagar sus facturas entre 90 y 120 días, porque teníamos dinero ahorrado".

Sólo dos constructoras se vinieron abajo con el Boom inmobiliario. El PIB de la localidad se mueve gracias al vino, a empresas tecnológicas y Pymes. El paro alcanza al 19% de la población. Muy por debajo del resto de Castilla-La Mancha, que se sitúa en el 34%.

Pero no es el único ayuntamiento que presume de números verdes. Colmenar Viejo ha acabado 2012 con más de 11.000.000 de euros en positivo. Por ello se permite bajar los impuestos e incluso fomentar la construcción. Su alcalde, Miguel Ángel Santamaría, dice que "no tenemos todos los servicios que quisiera o que me demandan todos los ciudadanos, pero creemos que lo más importante es eso, no asfixiar a través de impuestos".

Azofra es otra de los pocos pueblos privilegiados en nuestro país. Mientras el gobierno de España sube los impuestos, en esta población riojana los bajan. Su alcalde es del Partido Popular, por lo que demuestra que el bajar los impuestos y ser del PP no está para nada reñido. Han reducido los impuestos en basuras y en construcción, para que todos sus vecinos puedan remodelar sus viviendas a un precio sensato.

Su alcalde lo tiene claro, ya que su ayuntamiento cada vez tiene más dinero. Así que no quiere tener un dinero y cargar a sus vecinos con más impuestos, ya que ese dinero les pertenece a los ciudadanos de Azofra. En un futuro muy próximo, el alcalde de Azofra tiene pensado reducir aún más los impuestos, una gran noticia para los vecinos de esta localidad.