Sindicatos piden una renta mínima de 426 euros para personas en riesgo de pobreza

Carmen y Dolores apenas cobran un puñado de euros. La ayuda que recibe una de ellas sirve para que malvivan ambas. Dicen los sindicatos que un salvavidas complementario estatal en casos como éste es de Ley.

La renta complementaria sería un derecho subjetivo para sujetos individuales entre los 16 y los 64 años que busquen empleo, que no disfruten de ayudas contributivas y que no tengan rentas o cuyas rentas no superen los 483 euros mensuales. Los que cumplan estos requisitos recibirían unos 426 euros al mes de forma indefinida.

El pilar beneficiaría a mucha gente, pero su coste sería elevado para la Seguridad Social. La ministra Fátima Báñez presente en el arranque de la iniciativa no se moja. "Es una propuesta para el debate en las cámaras parlamentarias".

Las de Toxo y Méndez son las primeras firmas de las 500.000 que se necesitan para llevar la iniciativa al Congreso.