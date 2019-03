Los sindicatos de Iberia negocian la convocatoria de huelga

"En la actual situación, España no se puede permitir un conflicto en un sector tan estratégico como es el sector aéreo para el país", declaró Pastor en el Foro de 'Cinco Días' en referencia a la posible convocatoria de huelga en Iberia ante los planes de ajuste anunciados por la aerolínea.

Por ello, la ministra llamó a la "responsabilidad de todos, de directivos y de representantes sindicales", a los que instó a "dialogar y negociar, para llegar al mejor acuerdo, para que la compañía sea viable".

Los trabajadores reciben con pancartas a la ministra

Una veintena de trabajadores de Iberia han recibido a la ministra de Fomento a su llegada al hotel donde se celebró el acto, con pancartas que rezaban 'Save Iberia'.

Los sindicatos con representación en Iberia continúan las reuniones para tratar de consensuar una convocatoria de huelga en protesta por el plan de reestructuración anunciado por la compañía, que prevé la eliminación de 4.500 empleos.

La premisa de la que parten los sindicatos es que los paros que se convoquen no coincidan con sábados, domingos o festivos, para no causar perjuicios a los ciudadanos, "que bastante fastidiados están ya con la crisis". En caso de alcanzar un acuerdo, el objetivo es anunciar la convocatoria de huelga antes de que acabe esta semana.

De momento, los sindicatos no han precisado cuántas jornadas de huelga van a convocarse, pero sí han apuntado que los paros se producirán previsiblemente entre el 14 y el 21 de diciembre, después del puente de la Constitución y antes de Navidad. No obstante, han insistido en que aún no hay una decisión definitiva al respecto y que las reuniones continuarán mañana.