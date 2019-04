Sin asumir el pago de los impuestos de las hipotecas: las entidades se pasan la pelota mientras crecen las dudas entre los afectados

Tras la sentencia del Supremo, Inma no tiene claro si puede reclamar el impuesto de actos jurídicos que pagó por su hipoteca. "Lo que están haciendo es tirarse la pelota unos a otros porque lo que me ha dicho la persona que me ha atendido es que esto me lo tiene que devolver Hacienda", afirma. Ella se pregunta si se lo van a devolver y quién.

La Agencia Tributaria ha dicho que las peticiones se deben dirigir a las haciendas autonómicas. Las comunidades muestran cautela. No tienen la certeza de que lo que devuelvan lo van a recibir de nuevo de los bancos. Valeriano Martínez, consejero de Hacienda de la Xunta de Galicia, ha señalado que "la pelota está ahora en el tejado, en parte, de las administraciones tributarias para que de la forma más coordinada posible podamos hacerlo en toda España".

Desde la Asociación de Usuarios de Banca, ADICAE, acusan a las entidades de querer lavarse las manos reduciendo todo a que es un tema tributario. "Han sido los consumidores los que han estado pagando el impuesto en vez de la banca. A quien hay que reclamarle el importe es al banco", ha asegurado un portavoz de ADICAE.

El que esté entre quienes pueden reclamar, puede consultar cuánto le correspondería, según su Comunidad, en la calculadora de laSexta. Sin tener en cuenta si habrá retroactividad, solo de 2014 a 2018, se firmaron más de un millón de hipotecas. "Sería conveniente que se estableciera un procedimiento para arbitrar estos supuestos y evitar acudir a los tribunales", ha apuntado Carlos Cruzado, del grupo 'Gestha'.

Cerca de 24 horas después de la sentencia del Supremo, las dudas sobre cómo se resolverá el asunto que afecta a millones de personas siguen abiertas.