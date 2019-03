Sacyr dice que sus demandas sobre el Canal "no son ningún cuentito" y que están "justificadas"

El portavoz de Sacyr, Pedro Alonso, ha asegurado que las demandas que ha realizado el consorcio que construye la ampliación del Canal de Panamá para que se les paguen los extracostes derivados de esta obra "no son ningún cuentito" y están "muy bien justificadas".

En declaraciones a la cadena SER, Alonso ha subrayado que el Gobierno panameño sabe que "todo lo que se ha hecho en la obra es necesario" y que se han pasado "muchísimas cosas" que no estaban en el proyecto que se entregó al consorcio para ser desarrollado.

El portavoz de Sacyr ha insistido en que el rechazo de todas y cada una de las reclamaciones que está realizando el consorcio por esa asunción de extracostes "que no les corresponde" está generando una "tensión de tesorería y liquidez" que hará imposible seguir con las obras si el asunto no se soluciona. "El consorcio ha hecho decenas de reclamaciones, muy bien justificadas, y no se ha concedida ninguna. Se está creando una tensión de tesorería y liquidez que no se generaría si se admitieran algunas de las reclamaciones", ha explicado.

Alonso ha indicado que el proyecto original "no ha variado" pero que se han producido "elementos extraordinarios imprevistos" que no estaban en el presupuesto. En su opinión, lo más conveniente ahora es establecer "un diálogo, una negociación, a un nivel más ejecutivo", para que las reclamaciones del consorcio adjudicatario sean analizadas "una por una".



El portavoz de Sacyr ha negado que el anuncio de la suspensión de las obras sea una "medida de presión". "Si el proyecto no tiene liquidez, no habrá manera de seguir, queremos acabar las obras pero asumiendo cada parte su responsabilidad", ha insistido.

Preguntado por la intención del Gobierno español de intervenir en este asunto, Alonso ha afirmado que todas las ayudas para que la obra siga adelante y finalice "son bien recibidas", al tiempo que ha asegurado que esto no tiene por qué pasar factura a Sacyr, que sigue ganando contratos en el exterior porque cada obra es diferente.