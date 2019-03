Rajoy: "No se puede tener un planteamiento de cenizo porque ya no corresponde a la realidad"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que se encuentra "animado y esperanzado" de cara al futuro porque se ha roto la tendencia de destrucción de empleo, aunque ha reconocido que todavía queda mucho por hacer por la gente que aún no ha encontrado su trabajo.

"Ahora ya estamos en la situación contraria, en los próximos meses creo que cada vez se van a crear más puestos de trabajo", ha afirmado Rajoy, quien ha asegurado que en 2015 el paro será menor que en 2011 y la afiliación a la Seguridad Social mayor.

En declaraciones a la una radio nacional, el presidente ha calificado de "buenos" los datos sobre el desempleo, que revelan la mejor evolución en un mes de abril desde el inicio de la serie. "Son buenos datos y yo me alegro, sobre todo, por la gente que ya tiene un trabajo, cotiza a la Seguridad Social y ha salido del paro. Evidentemente todavía es mucho lo que queda por hacer y mientras tengamos cifras tan elevadas de paro no podemos parar de trabajar y de intentar reducirlas", ha afirmado Rajoy, quien se ha confesado "satisfecho".

El presidente del Gobierno ha reconocido que los datos de abril están influidos por la Semana Santa y ha subrayado que "lo que importa" es que el primer cuatrimestre ha cerrado con 72.000 afiliados más, mientras que en los primeros cuatros meses la afiliación bajó en 210.000 personas.

En su opinión, estas cifras muestran que los "esfuerzos" pedidos a los ciudadanos comienzan a cobrar "cierto sentido" y que hay que perseverar porque las cosas no se arreglan "en un día".

Preguntado por la "brecha" que separa su discurso de la realidad que viven los ciudadanos, Rajoy ha dicho que es "bastante realista" y ha aseverado que el Ejecutivo ha acertado en sus previsiones e intenta ser "equilibrado" en sus valoraciones.

"Hay que ser responsables. No se puede ser un optimista absurdo no avalado por la realidad, pero tampoco se puede tener un planteamiento triste o de cenizo porque hoy ya no corresponde a la realidad", ha afirmado el presidente del Ejecutivo.

Por su parte, el ministro español de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, afirmó que espera que España registre una "creación intensa" de empleo que tenga un impacto positivo sobre la "inaceptable" tasa de desempleo, que consideró "el problema fundamental de España".

"Llevamos ya tres trimestres, y creo que van a ser más, de crecimiento positivo y creo que vamos a tener una creación intensa de empleo y ese es el camino para tener un efecto importante en la tasa de paro y en la situación de desempleo, que es absolutamente inaceptable", afirmó De Guindos a su llegada a la reunión del Ecofin.

"Creo que hay una cuestión que está clara: mientras la tasa de paro en España esté donde esté, la crisis está ahí, porque ese es el problema fundamental de España", afirmó el ministro, quien subrayó no obstante que pese a ello "la percepción es completamente distinta de la que teníamos hace un año o año y medio".