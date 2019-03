Rajoy se empeña en cumplir con el déficit ignorando los consejos de Europa

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha destacado que la Comisión Europea ha dicho que no tiene que pedir más esfuerzos a España en 2012 y 2013 para reducir el déficit público. En cualquier caso, Rajoy apuesta por avanzar en la reducción del déficit público, porque además de una "obligación" con los socios europeos es "imprescindible" para lograr la recuperación económica.

"No podemos gastar más de lo que tenemos porque entonces lo tenemos que pedir prestado y es complicado que a uno se lo den. Hay muchas administraciones en España que no pueden ir a los mercados, y por tanto no se pueden financiar", ha explicado Rajoy.

Mariano Rajoy ha afirmado que muchas de las dudas de los mercados se han disipado y que España no perderá el acceso a los mercados de financiación, aunque siga sin descartarse la petición de un rescate.

Según ha explicado en rueda de prensa, las decisiones adoptadas y la apuesta por la irreversibilidad del euro han contribuido a que muchas dudas, reflejadas en la prima de riesgo, hayan desaparecido.

El jefe del Ejecutivo también ha destacado que España debe continuar con las reformas estructurales para crear una economía "más productiva". No obstante, ha destacado que hay cosas que ya están mejorando, como por ejemplo el sector exportador, que hará que el próximo año por primera vez en la historia, la balanza de España con el exterior esté en superávit.