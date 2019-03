Rafael Blasco niega que le filtraran el informe del 'caso Cooperación'

Blasco ha asegurado que "no hay ningún informe en la foto", en referencia a la imagen que se publicó en el periódico Levante-EMV del pleno de las Cortes del 20 de noviembre.

Blasco se ha presentado en los juzgados de Valencia sobre las 10:30 horas y ha entrado por la puerta trasera, reservada a funcionarios y demás personal acreditado. El diputado 'popular' no ha coincidido personalmente con el exconsejero de Hacienda José Manuel Vela, quien ha terminado su interrogatorio sobre las 10:25 horas.

El exsíndic del PP en la cámara estaba citado a declarar en calidad de testigo por la supuesta filtración de un documento judicial del 'caso Cooperación', y el interrogatorio se ha prolongado durante media hora. A su salida por la puerta principal, se ha parado a atender a los medios de comunicación, a quienes ha trasladado que salía "muy satisfecho" porque había "contestado con la verdad".

"Lo de hoy --ha agregado-- creo que ha quedado perfectamente aclarado, que es de lo que se trataba, y he cumplido con mi obligación de decir la verdad y cerrar el tema", ha asegurado. Seguidamente, ha añadido que a él no le dio "nadie" ningún informe: "yo no he tenido nunca ningún informe de la Intervención General, y lo que sí tuve fue la intervención de Vela en la presentación de los Presupuestos de la Generalitat".

Así, preguntado por la foto en la que supuestamente aparece leyendo un informe de 'Cooperación', ha sido tajante: "no hay ningún informe en la foto". Por último, ha asegurado que "siempre" ha respetado las actuaciones judiciales, y ha recordado que lleva una "larga temporada" sin hacer comentarios sobre "algunas" actuaciones judiciales, "y ya llegará el momento de hacerlas", ha advertido.

Tras Blasco, ha declarado también, en calidad de testigo, la diputada del PP María Fernanda Vidal, quien presuntamente intermedió en las Cortes en la entrega de un sobre de Vela que iba dirigido a Blasco. Previamente han declarado, pero como imputados, Vela y el ex Interventor de la Generalitat Salvador Fernandis.