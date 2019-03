¿Por qué el Banco de España, la CNMV o el Gobierno no vieron las irregularidades de Bankia?

LOS ÓRGANOS SUPERVISORES NO DESTAPARON EL MAQUILLAJE DE LAS CUENTAS

Además de a Rodrigo Rato, el informe de los peritos evidencia que en la salida a bolsa de Bankia hubo demasiados errores, demasiados organismos que no hicieron bien su trabajo. El Banco de España no detectó ese maquillaje de las cuentas, tampoco la CNMV y mucho menos el Gobierno. Los que tenían que vigilar que la operación era correcta, que no se estaba estafando a los inversores, aplaudieron una operación que al final ha costado a los españoles 22.000 millones de euros.