Los puntos más polémicos de la reforma fiscal en los que el Gobierno ha tenido que dar marcha atrás

INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO

El proyecto estrella del Gobierno de Mariano Rajoy ha sufrido algunos retoques desde su presentación oficial. La indemnización por despido ha sido uno de los puntos en los que han dado marcha atrás: “Anunciando pago por indemnización no a los menos de 2.000 euros” decía el ministro Montoro. Sus declaraciones hacían saltar todas las alarmas y los agentes sociales obligaban a Rajoy a revisar la letra pequeña y multiplicar por 90 las indemnizaciones libres de impuestos, hasta 180.000 euros.

EXENCIONES POR ALQUILER

El anteproyecto de ley pretendía reducir la exención fiscal por los alquileres, del 60% al 50% en el régimen general, y además, los alquileres a menores de 30 años ya no estarían liberados de pagar al fisco. El Gobierno ha reculado, pero solo en parte, porque los caseros con inquilinos jóvenes ya no cobrarán un alquiler libre de impuestos y los inquilinos que cobren menos de 24.107 euros perderán las deducciones a partir de 2015.

PLUSVALÍAS

También a partir de 2015, cuando se venda un piso, acciones o un fondo de inversiones no se podrá reducir la plusvalía que tributa en el IRPF. Un castigo fiscal, que al final, el Gobierno ha ablandado. Los mayores de 65 años, no pagarán tasas por estas plusvalías, pero solo si destinan ese dinero a una renta vitalicia, es decir, como complemento al maltrecho fondo público de pensiones, aunque no sin riesgos.

Lo que no ha rectificado el Gobierno es su negativa a subir el IVA. De momento, seguiremos pagando los mismos impuestos en la cesta de la compra.