El PSOE denuncia que las horas extras ilegales equivalen a 273.000 empleos

Silvia trabaja en el sector de la hostelería, tiene contrato a tiempo parcial, pero muchos días le toca hacer horas extras. Explica que las hace "por compromiso" y que se encuentra en la situación

de "hacerlas o quedarse sin trabajo".



Desde el PSOE, tomando datos de la EPA, denuncian que más de un millón de españoles trabajan diez millones de horas ilegales a la semana, cifra que se podría traducir en más de 273.000 empleos a

tiempo completo.



Rafael Simancas, diputado del PSOE, ha explicado que "son jornadas intensivas a tiempo completo que no se reocnocen ni se pagan". Por eso los socialistas han presentado en el Congreso una Proposición No de Ley para regular estas horas extras y modificar el contrato a tiempo parcial.



Cándido Méndez, secretario general de UGT, ha dicho que "lamentablemente, es otra expresión más de las desigualdades y de la precariedad laboral". Pero desde el Gobierno no se dan por aludidos, Engracia Hidalgo, afirma que no ha visto la proposición: "No voy a contestar sin haber visto la propuesta". Los empresarios, tampoco, César Alierta, presidente de Telefónica ha respondido que los empresarios quieren "empleo estable y de calidad". Las horas ilegales son aquellas que superan la barrera de las 42 a la semana, se paguen o no.