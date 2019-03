Una ciudadana a doña Letizia: "Que nos ayuden a los pobres, que tengan un poco de miramiento"

Le dijo a doña Letizia todo lo que sentía. Pilar está destrozada, sus tres hijos en paro, su marido también, ella de baja y preocupada por mantener su casa. "Porque ya le he dicho a la directora del banco: 'Si vieenes a mi casa a quitármela, te mato'", le explicaba a la princesa.

Pilar explicaba que sintió que doña Leticia la entendia y que se mostró comprensiva: "Me decía que me tranquilizara que sabía como estaba la situación pero claro que está todo el mundo así".

Ella no esperaba ni que la princesa se acercara, ni tampoco que escuchara todos sus problemas. "Que no pongan tantos impuestos y tantas cosas porque si no ya veremos que va a pasar. Esto es un desastre mundial".



Con rosto serio, reprimiendo emociones, Doña Letizia escuchó. La prima de Pilar cree que sentía impotencia: "Yo creo que con su mirada decía: "Yo no puedo hacer mucho pero sé lo que hay"".



Porque para Pilar sus problemas son los de mucha gente. y su llamada de atención se la haría a cualquier alto cargo. "A la princesa Letizia o al rey se lo diría también, con mucha educación".

Pilar no se sacó una foto con letizia. Pero la princesa seguro que la va a recordar.