Primer día sin cancelaciones en Vueling tras entrar en vigor el plan de contingencia

Inés tiene un vuelo comprado desde marzo para dentro de dos semanas. "La boda de mi mejor amiga, es algo que tenía cerrado", indica Inés. Está planteándose comprar un vuelo con otra compañía, le preocupa la ida, pero también la vuelta. "Quiero saber si voy a llegar al día siguiente a la oficina", señala.

Jordi tiene un vuelo a Jerez a finales de julio. "El hotel al que queremos ir no nos devuelve el dinero", destaca Jordi. Por eso, aunque le han garantizado que saldrá, él no se fía. "Me han dicho que para ese día sí estará y quiero saberlo seguro porque ese viaje es muy importante", declara.

En el aeropuerto este miércoles ha sido una jornada más tranquila tras comenzar a aplicarse el plan de contingencia. La compañía tendrá que reunirse semanalmente con la Generalitat en una Comisón de Seguimiento. "Se exigirá a la compañía que cumpla con sus obligaciones para todos los pasajeros con vuelos cancelados", destaca Albert Melià, subdirector de la Agencia Catalana de Consumo.

Los pilotos de Vueling han anunciado que cederán días libres para intentar devolver la normalidad a la compañía mientras las empresas de reclamación han calculado que los afectados superan ya los 37.000. "Más de 200 vuelos con una ocupación media de 180 pasajeros", explica Pablo Babanal, fundador de 'Reclamador.es'.

Además las indemnizaciones podría llegar a los "nueve millones de euros y, adicionalmente, Fomento puede ponerles una sanción que oscilará entre los 250.000 euros y los cuatro millones de euros", detalla Babanal. Por eso, animan de nuevo a todos los afectados a reclamar.