El personal público de Galicia denuncia a la Xunta por hacerles contratos por horas

Recorrer 180 kilómetros para trabajar dos horas. Está sucediendo en Galicia, según denuncia el personal laboral de algunas residencias públicas. "Si te toca un contrato de dos horas y cuarto en Santiago, por ejemplo, y eres de Lugo, tienes que aceptarlo ya que sino te borran de la lista" afirma Fina Martínez, trabajadora.

Los trabajadores aseguran que muchos contratos no les compensan económicamente y que no les alcanza el sueldo para sufragar los gastos de gasolina del vehículo. Sin embargo, al tratarse de listas de contratación pública, no pueden negarse ya que quedarían excluidos y sancionados durante casi dos años.

"Es un tipo de contrato muy precario y estamos obligados a cogerlos" asegura Mercedes Pérez, auxiliar de enfermería en un centro de Oleiros. "Somos unos parches estupendos a nivel económico, les conviene hacer este tipo de contratos" comenta Mercedes.

Las empleadas tienen que coger el coche de Lugo a Oleiros para un tercio de jornada. "Para dos horas y veinte, tenemos que hacernos 180 km. No puedes tener contrato en otra administración, si es una empresa privada, tienes que pedir autorizaciones a la Xunta..." lamenta Esther Armesto, enfermera.

Por su parte, la Xunta asegura que cumple la Ley de Función Pública que regula las sustituciones y que esto, ocurre en toda España.