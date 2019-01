Pedro Sánchez presentará este viernes su proyecto de presupuestos pese a no tener garantizado el apoyo del Congreso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirma, en una entrevista con Efe, que el Consejo de Ministros aprobará este viernes el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado de este año para que se inicie su tramitación parlamentaria, sin tener garantizados los apoyos necesarios.

Además, tiene "bastantes esperanzas" en el diálogo abierto por los agentes sociales sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones, y cree posible que se alcance un acuerdo este primer semestre del año. Sánchez mantiene su previsión de agotar la legislatura, defiende el diálogo en Cataluña y arremete contra PP y Ciudadanos por su posición en política territorial y por su pacto con VOX en Andalucía.

También critica a los populares por difundir un vídeo en el que se desea su muerte, admite retrasos en la exhumación de Franco, defiende la foto de Idoia Mendia con Arnaldo Otegi y renuncia a derogar la prisión permanente revisable a la espera del Tribunal Constitucional.

Por otra parte, el presidente mantiene su intención de buscar una salida dialogada para Cataluña y descalifica la posición de PP y Ciudadanos, por entender que "aquellos que hablan del artículo 155 y que abogan por un 155 perpetuo, lo que quieren es perpetuar la crisis en Cataluña". "De lo que está ocurriendo durante estos últimos meses desde la moción de censura, yo diría que el único partido que es leal con la Constitución, ya sea en el Gobierno o en la oposición, es el Partido Socialista Obrero Español", asegura el jefe del Ejecutivo.

Sánchez explica que el diálogo abierto con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, pretende buscar "cómo resolver la crisis política que vive Cataluña desde hace diez años". "Las fuerzas parlamentarias catalanas tienen que saber que tienen que abandonar la unilateralidad, que tienen que ser conscientes de que cualquier quiebra de la Constitución o quiebra de la legalidad estatutaria en Cataluña y en el conjunto del país no solamente les sitúa fuera de la Constitución española y de España, les sitúa también fuera de lo que representan los tratados fundacionales de la Unión Europea, les sitúa fuera de la Unión Europea", asegura.

El presidente del Gobierno, además, recuerda que "no hay una mayoría social que apueste por la independencia" y añade que, por eso, "hay un problema de convivencia, no hay un problema de independencia en Cataluña". Explica que "los catalanes no tienen un Estatuto que ellos votaron, que fue un Estatuto que fue recortado como consecuencia de una sentencia del Tribunal Constitucional a propuesta del principal partido de la oposición entonces, que es el PP".

Su conclusión es que "la salida última lógicamente tiene que ser una votación por un mayor autogobierno y, en consecuencia, por un nuevo acuerdo que tiene que representar el Estatuto de Cataluña". Para Sánchez, en Cataluña "solamente se podrá encontrar una solución desde el sosiego, la sensatez, el sentido de Estado y, por supuesto, el poner la mirada larga". "Es decir, no precipitarnos", añade.

Y considera que hay que ser conscientes de que "la propuesta política que resuelva la crisis en Cataluña tiene que salir de Cataluña". Según el presiente del Gobierno, el debate territorial y Cataluña son utilizados por PP y Ciudadanos para hacer política: "A las fuerzas de la oposición se lo digo, que no es posible continuar con el agravio territorial como fórmula de hacer oposición al Gobierno de España; lo que necesitamos es precisamente lo contrario, es tener sentido de Estado también desde la oposición", dice.