Pedro Sánchez: "Pese a la gestión del gobierno de Grecia, la UE no le puede dar la espalda"

El presidente Rajoy espera que Grecia siga siendo miembro de la Unión Europea pero advierte que la solidaridad europea se basa en la responsabilidad. Rajoy asegura que lo que pasa en Grecia afecta a España, aunque menos gracias a sus reformas.El resto de líderes políticos españoles también ha opinado sobre la situación griega, aunque los enfoques son distintos. Pedro Sánchez mantiene que Europa debería ayudar a Grecia pase lo que pase. "Pese a la gestión del gobierno de Grecia, la UE no le puede dar la espalda", afirma. Por su parte, Pablo Iglesias considera que hay algo más detrás de la ruptura de conversaciones entre la UE y Grecia. "Parece que el problema con Grecia no es tanto la incapacidad del Gobierno de llegar a un acuerdo, si no la lección política de que Europa no quiere gobiernos parecidos a Syriza en otros países", asegura. Según el líder de Ciudadanos, "la responsabilidad de la ruina y las mentiras en las cuentas de Grecia no es culpa del Gobierno actual, es culpa del PP griego y del PSOE griego", recalca Rivera. Para Aznar, el desacuerdo "es la consecuencia de haber convocado un referéndum como instrumento de extorsión", dice el expresidente.

Publicidad