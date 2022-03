El paro de los transportistas está comenzado a notarse en el sector alimentario y más concretamente en el pescado. Decenas de puestos en toda España no han abierto y en otros el género es muy escaso.

La falta de transportistas y el temor a los piquetes informativos en las lonjas han provocado que no llegue el producto a los minoristas, motivo por el que los pescadores del País Vasco han parado su actividad -de momento durante 24 horas-, al considerar que no tiene sentido salir a pescar si después no hay transporte para distribuir el pescado.

El presidente de la Federación de Cofradías de Gipuzkoa, Eugenio Elduayen, ha precisado que no se trata de una huelga del sector. "Lo que hemos hecho es parar 24 horas, porque nosotros somos un daño colateral de la huelga del transporte", explicando que pueden pescar pero "si luego el transporte no puede llevar la mercancía tenemos un problema grave, porque el pescado es perecedero y no puede estar al albur de que haya o no transporte".

Tras ver que pasa con el transporte, las cofradías irán tomando decisiones "día a día", ha indicado Elduayen, que ha recordado que la flota española "no aguanta el precio del carburante". "Los gastos son brutales y muchas unidades de pesca tendrían que parar, por lo que tenemos que buscar una forma, directa o bien indirecta, de paliar en cierta manera este precio del gasoil, para que, al menos, si no ganamos que no perdamos, porque salir a la mar para perder dinero no va a ser", ha advertido.

De hecho, Marcamadrid, la primera plataforma alimentaria de España, ha encadenado hoy la segunda jornada con la mitad de mercancía habitual y, con diferencia, el segmento del pescado y marisco ha sido el que ha experimentado una mayor caída de acceso a la mercancía, pues ha bajado un 60% respecto a la cifra de hace un semana. En el caso de los pescados, el paro convocado por los transportistas sigue teniendo más efecto en Pontevedra, Murcia y Huelva.

Aunque los pescadores gallegos no han parado su actividad, están sufriendo una situación similar a la del País Vasco, motivo por el que varias asociaciones del puerto de Vigo han solicitado la apertura de un corredor alimentario que permita el paso de camiones con productos pesqueros y evite la ruina de los trabajadores. Allí también se han podido ver puestos de pescado vacíos.

La Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo y la Asociación de Comercializadores de Pescado de Vigo, ante la acción de algunos piquetes que están impidiendo tanto circular a los camiones como que entreguen su mercancía, han hecho un llamamiento conjunto al diálogo y han querido recordar que comercializan productos frescos altamente perecederos.

En Córdoba la situación tampoco es halagüeña y la mayoría de puestos de pescados de los mercados municipales se mantienen cerrados por la falta de producto, al no salir en origen por temor a incidentes con los piquetes, según ha informado el presidente de Mercacórdoba, Antonio Álvarez.

"En lo que se refiere a pescados ha entrado muy poco", ha explicado, resaltando que "el problema está en origen, que no pueden salir los camiones, no se atreven, y, por tanto, en ese abastecimiento del que no se ha podido hacer un acopio importante durante el fin de semana, ni con muchos días en antelación, es donde hay un déficit tan grande que este miércoles se vuelve a repetir prácticamente el mismo nivel de apertura de puestos en mercados de este martes".

También se ha notado esta coyuntura en Mercabarna, sociedad gestora del polígono alimentario que concentra los mercados mayoristas de la ciudad de Barcelona y alrededores: este miércoles han entrado la mitad de camiones con pescado de lo habitual.