La OCU advierte de que ahorrar con la tarifa eléctrica por horas será difícil

Queda menos de un mes para que se abra la nueva era, la de los contadores inteligentes, si tienes uno de estos aparatos en julio podrás pagará la luz a un precio distinto cada hora, aumentando el consumo en los tramos horarios más baratos se podrá ahorrar.

El experto en el sector energético, Jorge Morales de Labra considera que "no es ninguna garantía, hay una posibilidad de ahorrar, pero va a estar reservada a los frikis".



Lo dice porque para sacar el máximo jugo al nuevo modelo, habrá que consultar los precios día a día en internet y programarse. Ileana Izverniceanu, portavoz de la OCU explica que "es un esfuerzo por parte del consumidor porque significa poner lavadoras y lavavajillas en horarios complicados, es decir que no todo es jauja".



Lo que sí puede ser jauja es el trasvase de los datos personales de consumo. Gracias a los contadores las eléctricas sabrán a qué horas nos levantamos, encendemos el ordenador o cocinamos y si lo hacemos en vitrocerámica u horno perfiles comerciales gratis.



Seis millones de las personas que podrán adherirse a esta tarifa todavía no tienen instalado el contador, el límite es octubre.