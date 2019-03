El 'sí' obtiene una mínima ventaja en la última encuesta sobre el referéndum griego

Un 44,8% de los griegos votaría el próximo día 5 a favor del retorno de Grecia a las negociaciones con la Troika según la última encuesta ALCO para el diario griego 'Ethnos', que refleja una ligera ventaja de 1,4 puntos porcentuales por delante del 'No', que recoge un 43,4%.

Existe un porcentaje crucial de indecisos que se sitúa en torno al 12% de acuerdo con el mismo sondeo, efectuado entre el 30 y el 1 de julio. El primer ministro griego, Alexis Tsipras, ha declarado que votar 'no' en el referéndum ayudaría al país a lograr condiciones más generosas y una posición negociadora más fuerte.

Por contra, el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, ha advertido de que la victoria del 'no' en el plebiscito no "fortalecerá" la posición negociadora del país y ha asegurado que colocaría a Grecia y a Europa en una posición "muy difícil"

Una abrumadora mayoría del 74 % de los ciudadanos es partidaria de que Grecia continúe en el euro, frente a un 15 % que preferiría volver al dracma. El 61 % considera que un 'no' en la consulta popular elevaría el riesgo de una salida de la zona euro, frente a un 30 % que no comparte este punto de vista y un 9 % que no sabe o no contesta. Por último, el 51 % de los encuestados considera que si gana el 'no' los acreedores cambiarán de postura, mientras que un 30 % no lo cree.