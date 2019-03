Las mujeres del carbón marchan por Madrid para aportar su "pequeñito grano de arena"

"Vamos a seguir en la lucha, desde que empezó el año pasado no vamos a parar. Esto es una pequeña aportación que hemos dado las mujeres del carbón a la lucha en favor de la minería y de todo lo que está pasando en el país con la crisis", ha dicho una de las portavoces de las mujeres del carbón de Aragón, María de los Ángeles Manzano.

El colectivo de Mujeres del Carbón llegaba este sábado por la mañana, pasadas las 9:00 horas, a la localidad madrileña de Rivas-Vaciamadrid en diferentes autobuses y han realizado una marcha de 16 kilómetros hasta el distrito de Vallecas donde han parado para comer y descansar.

Poco antes de las seis de la tarde comenzaba la segunda marcha del día desde el distrito madrileño de Vallecas. En el camino, y refugiadas tras la pancarta de cabecera "Mujeres del carbón, unión y lucha", las manifestantes han hecho diversas paradas, la primera de ellas en el Puente de Vallecas, donde se les han unido representantes de otros colectivos sociales como el 15M, que les esperaban con banderas comunistas y republicanas.

En esta marcha han cantado el himno de los mineros "Santa Bárbara bendita". "Aquí están, estas son las mujeres del carbón" o "De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue cueste lo que cueste" han sido otros de los cánticos más coreados.

Desde allí han retomado su marcha hacia la Puerta del Sol para leer su manifiesto de protesta y hacer un llamamiento a los miembros de la "clase obrera" para que reivindiquen que no les "doblarán" ni "doblegarán" bajo el "yugo de los recortes a los que este Gobierno" les está sometiendo. "Nuestros maridos tienen un plan complicado porque no sabemos lo que va a pasar, si al carbón nacional le van a dar el recorte que pensamos que le van a dar, las minas de este país no van a poder seguir sacando carbón", ha lamentado Manzano, que ha pedido al Gobierno "y al que pueda venir" que defienda el carbón nacional.

Raquel Valbuena, portavoz del colectivo de mujeres de León, ha insistido que su intención es reivindicar un plan nacional del carbón porque quieren "seguir viviendo y trabajando en las cuencas mineras". También es "un homenaje a nuestros mineros, que estuvieron luchando el verano pasado en la marcha negra, en las carreteras y en las barricadas", ha afirmado a Valbuena antes de denunciar que su situación es "mucho peor" que la de hace un año.

Desde el verano pasado han realizado acciones que las han convertido en un sólido movimiento. Han protestado en las puertas del Senado, en la tribuna del Congreso y siempre han estado al lado de esos hombres que se juegan la vida por lo que hoy dicen que es un sector poco productivo.