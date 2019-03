"En la lista que el Ministerio de Hacienda tiene sobre la regularización fiscal, Bárcenas no está"

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas ha comparecido en el Congreso de los Diputados a petición propia para explicar el procedimiento de la amnistía fiscal y las condiciones de quienes se han acogido a esta medida. Montoro ha analizado también durante su comparecencia en la Cámara baja los dos temas más trascendentales en la actual agenda de Génova: los supuestos sobresueldos percibidos por la cúpula del Partido Popular y la regulación fiscal practida por Luis Bárcenas, un blanqueo que habría sido realizado gracias a la amnistía puesta en marcha por el Gobierno de Rajoy.

Finalmente, los sobres con billetes de 500 euros no han entrado en el orden del día marcado por el titular de Hacienda, que sí ha querido desvincular al extesorero popular de la amnistía fiscal: "Bárcenas está acogido al secreto tributario como lo estamos todos como contribuyentes, excepto cuando él mismo o su representante renuncian a esa protección de datos. En este caso, su defensa hace un anuncio público de que Bárcenas ha acudido a la regularización fiscal, y yo, como responsable, tengo que contestar. La respuesta del Ministerio de Hacienda es que el extesorero del Partido Popular no aparece en la lista".

Durante su turno de réplica en la Comisión de Hacienda, Montoro ha asegurado que el nombre de Luis Bárcenas no figura en la lista de la amnistía fiscal como persona física, pero todavía no se conoce toda la información sobre las personas jurídicas. Eso sí, ha recordado que acogerse a la amnistía a través de una sociedad no encubre el delito ni evita los procedimientos fiscales ni los jurídicos-legales. "¿Qué sentido tiene que se haya acogido de una manera oculta dentro de una sociedad?", ha preguntado Montoro, quien ha asegurado después que eso no tendría consecuencias legales.

El ministro ha comenzado su comparecencia en el Congreso de los Diputados explicando las virtudes de la amnistía fiscal y los beneficios que esta medida genera en el país: "Ha sido un año duro y especial este 2012, donde hemos avanzado las propuestas a las Cortes Generales para que los mecanismos tributarios permitieran alcanzar unos ingresos muy exigentes que nos permintan alcanzar credibilidad", explica Montoro.

"La regularización ha contribuido significativamente a los ingresos del año pasado, con la consecución de los objetivos tributarios. Ha permitido incrementar las bases tributarias para los ejercicios siguientes e identificar nuevas bases imponibles que estaban ocultas antes de esa regularización. Un proceso extraordinario que pretendía regularizar una situación anómala en España", asegura el titular de Hacienda.

"La crítica política no debería pasar la barrera de criticar a las instituciones"

"Vengo esta mañana para hablarles de otros elementos de la declaración tributaria especial. La regularización de la declaración tributaria especial no es opaca, en contra de lo que estoy oyendo decir de manera interesada. Lo que hace es completar la declaración ordinaria", explica Montoro.

"Se abarata el mecanismo de regularización ordinaria, se estimula que aquellos que no hubieran declarado lo hagan a través de este procedimiento, pero no se oculta la identidad de estas personas que lo hacen. En España antes se ocultaba la identidad, en el año 1991, con la llamada amnistía fiscal del Gobierno socialista, con el señor Rubalcaba como secretario de Estado", ironiza el político popular.

El ministro de Hacienda ha anunciado que la regularización fiscal ha permitido aflorar más de 40.000 millones de euros. En su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Congreso, Montoro ha señalado que a la denominada amnistía fiscal se han acogido 29.065 personas físicas y 618 jurídicas. Montoro también ha destacado que el pasado año se obtuvieron los mismos ingresos que los presupuestados, lo que, en su opinión, aumenta la fiabilidad de las cuentas públicas y permite avanzar en la corrección del déficit.

"La instituciones en España responden a las crisis que puedan generarse en esas instituciones, están trabajando siempre, conjuntamente, para depurar las responsabilidades penales de cualquier fraude fiscal que haya podido cometerse. Somos un país fiable. La crítica política no debería pasar la barrera de criticar a esas instituciones, y la Agencia Tributaria es una de ellas", reflexiona el ministro.