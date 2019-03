Montoro: "Europa dice que no hay que relajarse y nosotros estamos de acuerdo"

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha considerado hoy "normales" las advertencias de la Comisión Europea sobre la necesidad de que España siga acometiendo reformas, y ha recordado que ya hay previstas algunas "muy importantes" para 2014, como la fiscal o la financiación autonómica.

En la rueda de prensa tras el Consejo de ministros, Montoro ha recordado que Bruselas, en sus previsiones para el año próximo, estima que España podría desviarse una décima frente al objetivo de déficit pactado (5,8 % del PIB) y "ya trabajaremos para que esto no sea así, en un escenario muy diferente de crecimiento".

Además ha negado que la Comisión está indicando que el Gobierno deba tomar ninguna medida concreta, sino que "está pidiendo que las reformas que se van a acometer den garantía del objetivo de déficit".

"Las advertencias de la CE son las normales: España no debe relajarse y no podemos sino coincidir, no cabe relax", ha dicho Montoro, que ha destacado además que esa es precisamente la voluntad del Gobierno.