Montoro arremete contra "los actores que no tributan en España"

AFIRMA QUE ASÍ SE PODRÍA BAJAR LOS IMPUESTOS

El ministro de Hacienda ha arremetido contra los "famosos actores" españoles que no tributan en el país y ha dejado ver que, si lo hicieran, el Ejecutivo podría bajar los impuestos que tiene que pagar el conjunto de la ciudadanía. "Nosotros no hemos tenido aquí nuestro Depardieu, no ha hecho falta".